BeursVandaag: Hoe is het mogelijk

Laatste handelsdag van de maand en de de AEX staat op -0,95%.

Zeg maar of het mee- of tegenvalt met het lopende jaarcijferseizoen (overwegend meevallend), corona virus, VS-Iran begin deze maand en vanavond nog formeel brexit. Ik denk dat we onze handjes mogen dicht knijpen. Nee, ik begrijp niet waarom de aandelenbeurzen niet lager gaan op die uitbraak, maar wie ben ik.

Signify heeft jaarcijfers en die zijn beter dan de zelfverzamelde consensus. ANP maakt er dit van.

Dit is het hele persbericht, WDP houdt het lekker kort met haar cijfers en outlook. Mooie bedrijven lullen ook niet, maar poetsen. Dat is de truc :-) Hier leest u ANP.

Het corona virus heeft nu 216 doden op zijn geweten en er zijn 9692 besmettingen. Hier zijn de laatste feiten. Gisteren riep de WHO de uitbraak uit tot mondiale noodtoestand en... de koersen stegen er eerder op, dan ze daalden. Wall Street ging met een plus de dag uit en toen was daar Amazon met Q4's: +9,9%!

Ofwel, CEO Jeff Bezos was in een handvol koerstikken iets van $13 miljard rijker, maar dat is een ander verhaal.

De koersen openen hoger, maar de tegenvaller is het Franse BBP Q4-cijfer: -0,1% in plaats van de verwachte +0,2%. Vandaag volgen meer EU-landen met hun BBP, maar de Duitsers en wij zijn er pas volgende week. De Chinese inkoopmanagersindex januari is door op 50,0 en dat is precies in de prik.

De Chinese beurs zou vandaag weer open gaan, niet dus en ik weet niet of maandag wel zo is. Wordt dit weekend wel duidelijk. Risk-on, een beetje dan en voor het moment: de Amerikaanse rente stijgt drie basispunten en de Duitse eentje.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:02 Amerikaanse tak doet Spaans BBVA pijn

08:00 'Aston Martin dicht bij deal met miljardair Stroll'

07:52 Onverwachte krimp Franse economie

07:41 Industriële productie Japan trekt aan

07:37 Groei industrie China valt stil

07:36 Signify moet het hebben van led en overnames

07:20 Signify wil Pamela Knapp als commissaris

07:18 Nikkei sluit week met winst

06:52 Fugro desinvesteert belang in Global Marine

06:38 WDP rekent op verdere winstgroei

30 jan Techbedrijf IBM krijgt nieuwe baas

30 jan Amazon verrast met hogere kwartaalwinst

30 jan Visa voert winst op

30 jan Wall Street veert op na opmerkingen WHO

30 jan Rode koersenborden op Wall Street

30 jan Reggeborgh koopt weer pluk aandelen VolkerWessels

30 jan Envipco heeft nieuwe topman gevonden

Analistenadvies luidt als volgt en zoveel verlagingen heb ik nog nooit in een keer voor De Koninklijke gezien:

Shell: naar 2060P van 2270P - Morgan Stanley

Shell: naar 2800P van 2850P - Barclays

Shell: naar 2470P van 2780P - Jefferies

NIBC: naar €10 van €9,50 - Citigroup

De agenda met cijfers, Big Oils VS, EU-BBP's, de inkoopmanagersindex uit Chicago en kijk, het virus leest u nog niet aan die Chinese inkoopmanagersindices af:

00:50 Japan industriële productie dec 1,3% MoM (0,7% verwacht)

02:00 China manufacturing PMI jan 50,0 (50,0)

02:00 China services PMI jan 53,0

07:00 Signify Q4-cijfers

07:00 WDP Q4-cijfers

07:00 LVMH Q4-cijfers

07:30 Frankrijk BBP Q4 -0,1% (0,2%)

08:45 Frankrijk CPI jan

09:00 Spanje BBP Q4 0,4% QoQ

11:00 Italië BBP Q4 0,1% QoQ

11:00 EU BBP Q4 0,2% QoQ

11:00 EU CPI jan

13:00 ExxonMobil Q4-cijfers

14:00 Chevron Q4-cijfers

14:00 Merck Q4-cijfers

14:30 VS inkomen & uitgaven dec 0,3% & 0,3% MoM

15:45 VS Chicago PMI jan 48,7

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan jan 99,3

En dan nog even dit

Bloomberg is ook al somber over Shell:

One year after Royal Dutch Shell Plc boasted it could “do it all,” its attempt to juggle a fat dividend, a $25 billion share buyback, debt repayments, and massive investments in energy projects is close to failure https://t.co/6YYRDn86Nb — Bloomberg Markets (@markets) January 30, 2020

What can possibly go wrong...?

As investing goes green, environmental warriors are here to help https://t.co/OD0k0JtVR3 — Bloomberg (@business) January 30, 2020

Voor de exacte beweegredenen van de WHO:

WHO declares China virus outbreak an international emergency https://t.co/Nm039audxR pic.twitter.com/6jAxPq76hn — Reuters (@Reuters) January 30, 2020

3,7 miljoen banen klink als heel veel, maar...?

China trade deficit has cost the US 3.7 million jobs this century, report says https://t.co/e4NOH79nlC — CNBC (@CNBC) January 30, 2020

Om het gewicht van China nog even te benadrukken:

China's share of global consumption today, relative to its level when SARS hit (via BCA Research) pic.twitter.com/3XR3szxhSq — Mike Bird (@Birdyword) January 30, 2020

Van de week keek ik ook al naar de Baltic Dry Index - vrachtprijzen over zee - maar er zijn zoveel factoren van invloed, dat u echt heel voorzichtig moet zijn met conclusies.

Ouch! The Baltic Dry Index, a measure of commodity shipping costs, falls like a stone due to deglobalization fears following Coronavirus. Index slumped by >5% to the lowest level since Apr2016. It is the tenth day in a row that the index falls. pic.twitter.com/rrRyI8Rz0x — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 31, 2020

En brexit gaat helemaal goed komen? Weet u nog dat er Armageddon, hel en verdoemenis werd gepreekt toen het VK voor brexit stemde?

UK PM Johnson to accept Canada-style trade deal with EU: The Times https://t.co/hTudPBS0gG pic.twitter.com/7NAj399uke — Reuters (@Reuters) January 31, 2020

Veel plezier en succes.