quote: Sem_7 schreef op 31 januari 2020 07:55:

[...]



Ik bedoel natuurlijk het aantal post voor dit weekend he ;)





[...]Ik bedoel natuurlijk het aantal post voor dit weekend he ;)

Ligt er aan of oboema komt vandaag, die is meestal goed voor 250 posts in een weekend. Doe daar (sambal)Fredbij, dAn ben je er al bijna.