TA: Royal Dutch Shell onder druk

De prijs van een vat ruwe olie staat al een aantal weken onder druk. Aangezien de storm in het Midden-Oosten wat lijkt te zijn gaan liggen en de Amerikaanse handelsvoorraden benzine, diesel en stookolie flink zijn opgelopen, zien we de olieprijs fors corrigeren.

Nu het coronavirus steeds serieuzere vormen begint aan te nemen en de wereldwijde economische groei kan gaan afremmen, ligt een verdere daling van de olieprijs voor de hand. Oliegerelateerde aandelen komen hierdoor ook onder druk te staan.

Royal Dutch Shell, een van de zwaargewichten van de AEX-index, weet al enige tijd niet te overtuigen. Hieronder bekijk ik de technische gevolgen van de tegenvallende prestaties van het aandeel.

Eerst de AEX

De Nederlandse beurs lijkt een lager topje te vormen onder de oude bodemlijn. Een doorbraak onder de recente dieptepunten rond 597 punten zal de verzwakkingen bevestigen en ruimte vrijmaken voor een diepere daling richting de steun van 581,02 punten.

De kracht lijkt er momenteel toch echt even uit en de toenemende zorgen omtrent het coronavirus zorgen ervoor dat koopjesjagers nog even de hand op de knip houden.

Het koersverloop zal voorlopig volatiel blijven, met flinke koersuitslagen in beide richtingen. Mijn advies is dan ook om het de komende periode even aan te kijken en de beurs eerst richting te laten kiezen.

Olie verzwakt

De koers van een vat ruwe olie (Light Sweet) is sinds begin dit jaar flink gedaald. Na een koersval van ongeveer 20% is de steunzone tussen $50 en $52 bereikt. Dit niveau moet standhouden wil de prijs niet verder verzwakken.

Een doorbraak onder de steun zal ruimte vrijmaken voor een daling richting $42,50.

Royal Dutch Shell krult omlaag

De Brits-Nederlandse oliemaatschappij Royal Dutch Shell is de afgelopen jaren per saldo niet ver van zijn plaats gekomen. Toch lijkt het aandeel nu een nieuwe trend in te zetten.

Indien de langetermijn-steunzone sneuvelt, zal er ruimte vrijkomen voor een flinke koersdaling.

Het aandeel beweegt sinds eind 2017 zijwaarts binnen een ruime neutrale bandbreedte. De lagere koerstoppen die zijn gevormd wijzen echter op toenemende verkoopdruk.

RDS is na de publicatie van tegenvallende jaarcijfers van gisteren aanbeland op de steun rond €24. Wanneer dit niveau breekt op basis van het weekslot zal er een dalende trend worden gestart.

De volgende steun ligt dan rond €22,83, maar ook een daling richting €21 of lager kan niet worden uitgesloten.