Liveblog: Olies, Unies, Tesla en Carnival

Update 15:10: Even bij de les, ABN Amro

Scherp gezien van Maarten en hij heeft gelijk, min en min is plus. Ik zou hier maar gauw werk vna maken ABN Amro, voordat een gehaaide advocaat met drie achternamen plus dito uurtarief de bank last gaat bezorgen.

Update 14:25: Corona op Carnival schip

Corona, Carnival en is het over een paar weken geen carnaval? Wordt nog wat. Carnival doet nu pre-market -6%.

Update 12:45: Tesla en Amazon

Ik weet nog goed dat CEO Jeff Bezos lachte om zijn eigen geldverbrandingscijfers bij zijn kwartaalrapportages begin vorig decennium. Zijn aandeelhouders vonden het minder grappig; zie de grafiek in mijn tweets. Oef. Het hele gedoe rond Tesla en beren en stieren die elkaar (verbaal) bestrijden, doet mij hieraan denken.

Achteraf kreeg Bezos gelijk - en hoe. Zie die andere grafiek in mijn tweets. Hoeveel veelbelovende namen uit die tijd zijn intussen verdwenen en vergeten? Heel wat meer. We kennen alleen Alphabet/Google nog. Enfin, Tesla kan ook een Amazon zijn als het Elon Musk lukt de grootste en meest winstgevende te worden.

Dan zijn de kopers van nu, die op dit moment voor gek worden uitgemaakt, de Grote Jongens & Meisjes. Implodeert Tesla weer door wat dan ook - het overkwam Amazon ook diverse keren tot ruim -95% aan toen - en gaat het misschien definitief door het putje... dan horen we er wellicht nooit meer wat van of over.

Niemand die nu al weet hoe dit afloopt en dat noemen we nou risico op de beurs. Tesla doet nu pre-market VS +10,6% (op luttele 129K omzet) en vanavond om 22:00 uur zijn er cijfers van Amazon.

... dat #Amazon goudmijn is (zie winst per aandeel). Ergo, mensen die nu (nog) #Tesla kopen kunnen achteraf geniaal blijken, of juist sucker in de markt. Nobody's knows yet, ook niet mensen met héél stellige mening (doorgaans zij met te veel risico) 2/2 pic.twitter.com/N9Shd6Djdz — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 30, 2020

Update 11:00: Welkom Renewi in Amsterdam!

Mijn excuses aan u, Renewi en Euronext. Een beursgang missen, ik kan de haren wel uit mijn hoofd trekken en de boel zat gewoon in mijn mail. Vergeten met al die cijfer- en coronadrukte. Als goedmakertje geef ik het filmpje van de gongceremonie vanochtend. Hierdoor zie ik het ook, want meer media slapen.

Welkom in Amsterdam en succes Renewi. Gelukkig is de opening wel goed: +5,3% nu in een dalende markt.

Welkom in Amsterdam, want het bedrijf is al heel lang in Londen genoteerd. Helaas, dat is nog geen succes gebleken...

Misschien vandaar ook de wat flauwe belangstelling. Met een waarde rond €340 miljoen is het ook niet het grootste bedrijf. Wel een potentieel AScX- en misschien wel AMX-fonds. Enfin, wat doet Renewi precies? Dit dus en daar zit op papier genoeg fantasie in. Reuters:

Renewi PLC is a United Kingdom-based waste-to-product company. The Company operates through five business divisions: Netherlands Commercial, Belgium Commercial, Hazardous Waste, Monostreams and Municipal.

The Netherlands Commercial division is engaged in collecting, sorting, treating and recycling commercial and household waste in the Netherlands. The Belgium Commercial division is engaged in collecting, sorting, treating and recycling commercial and household waste in Belgium.

The Hazardous Waste division is engaged in treating soil, water and packed chemical waste and is engaged in waste logistics. The Monostreams division is engaged in managing a range of waste streams, which focuses on end markets, such as glass, electronic goods, organics and minerals.

The Municipal division is engaged in operating long-term waste management contracts with local authorities in the United Kingdom and Canada.

Hier even paar basics uit Reuters. Schulden, marges, dividend, waardering... Tja, daar kijken we nog wel eens een keer goed naar. Vandaag is het eerst de notering vieren.

Update 10:00: Shell, Unilever en de rest

Unilever zegt vandaag gewoon dat ze er gisteren uren (?) over hebben zitten vergaderen. En ze gingen even blanco weer naar buiten als ze naar binnen kwamen. Geen idee wat de impact wordt van de coronaviruscrisis, maar dat er invloed op omzet en winst in zeker Q1 zal zijn, is duidelijk met al die bedrijfssluitingen.

Het is niet voor niets dat ik u gisteren vroeg Waarom. Dalen. We Niet?! Doen we vandaag wel, dus ik heb dat stukje weer als EHBO-post op de homepage gezet. Omzetten en winsten onder druk in Q1, terwijl de koersen toch al veel harder stegen dan de verwachtingen: blauwdruk voor een marktcorrectie lijkt mij, maar wie ben ik.

Dank in ieder geval voor al uw reacties. Enfin, over naar nu. Het is vrij simpel op het Damrak, het is overwegend defensief versus cyclisch, financials en ADHD. Overwegend dan, want Unilever valt minder slecht uit dan verwacht na de omzetwaarschuwing vorige maand en Shell wordt hard afgestraft op cijfers.

Om eerlijk te zijn had ik dat misschien eerder andersom verwacht: ik vind het juist positief dat Shell dat aandeleninkoopprogramma toch afmaakt, maar de markt schrikt zich denk ik een hoedje dat de slechte olie- en gasprijzen er zó inhakken. Misschien is er ook wel dividend- en inkoopvrees voor de langere termijn.

Unilever valt blijkbaar mee na die waarschuwing: het is in ieder geval niet nog erger. De theedivisie staat te koop en dat vindt de beurs ook een plus. Dat het bedrijf zegt dat het ook niet blij is met de eigen prestaties, geloof ik graag. Het zal aan mij liggen dat ik geen aanknopingspunten voor échte verbetering zie.

Verder nog iets? Ja, advies:

ABN Amro: naar €15,50 van €16 (sell) -KBC

OCI: naar €20 van €23,50 - UBS

De opvallendste bewegers nog:

KPN krijgt nog een trap na op die slecht ontvangen cijfers en forse daling gisteren, ik kan het niet anders omschrijven

Behalve hard stijgen, kan ASMI ook heel hard dalen. Ik vermoed dat hier het motto is: van winst nemen is nog nooit iemand armer geworden

Als ik dan Alfen relatief bescheiden zie dalen, twijfel ik meteen weer aan bovenstaande opmerking. Geldt ook voor Galapagos en Adyen

Corbion verbaast zichzelf nog het meest denk ik met die opvallende stijging

De AEX-volatiliteit stijgt 9%, maar Flow Traders daalt?! Ik kan het niet plaatsen

Stern stijgt 5% op die voorgenomen fusie

Geklokt om 10:00 uur. Uit de IEX One Monitor voor een keertje, want ik hannes met mijn koersenbak. Heel fijn op zo'n drukke dag.