Liveblog: Mineur

Update 10:00: Shell, Unilever en de rest

Unilever zegt vandaag gewoon dat ze er gisteren uren (?) over hebben zitten vergaderen. En ze gingen even blanco weer naar buiten als ze naar binnen kwamen. Geen idee wat de impact wordt van de coronaviruscrisis, maar dat er invloed op omzet en winst in zeker Q1 zal zijn, is duidelijk met al die bedrijfssluitingen.

Het is niet voor niets dat ik u gisteren vroeg Waarom. Dalen. We Niet?! Doen we vandaag wel, dus ik heb dat stukje weer als EHBO-post op de homepage gezet. Omzetten en winsten onder druk in Q1, terwijl de koersen toch al veel harder stegen dan de verwachtingen: blauwdruk voor een marktcorrectie lijkt mij, maar wie ben ik.

Dank in ieder geval voor al uw reacties. Enfin, over naar nu. Het is vrij simpel op het Damrak, het is overwegend defensief versus cyclisch, financials en ADHD. Overwegend dan, want Unilever valt minder slecht uit dan verwacht na de omzetwaarschuwing vorige maand en Shell wordt hard afgestraft op cijfers.

Om eerlijk te zijn had ik dat misschien eerder andersom verwacht: ik vind het juist positief dat Shell dat aandeleninkoopprogramma toch afmaakt, maar de markt schrikt zich denk ik een hoedje dat de slechte olie- en gasprijzen er zó inhakken. Misschien is er ook wel dividend- en inkoopvrees voor de langere termijn.

Unilever valt blijkbaar mee na die waarschuwing: het is in ieder geval niet nog erger. De theedivisie staat te koop en dat vindt de beurs ook een plus. Dat het bedrijf zegt dat het ook niet blij is met de eigen prestaties, geloof ik graag. Het zal aan mij liggen dat ik geen aanknopingspunten voor échte verbetering zie.

Verder nog iets? Ja, advies:

ABN Amro: naar €15,50 van €16 (sell) -KBC

OCI: naar €20 van €23,50 - UBS

De opvallendste bewegers nog:

KPN krijgt nog een trap na op die slecht ontvangen cijfers en forse daling gisteren, ik kan het niet anders omschrijven

Behalve hard stijgen, kan ASMI ook heel hard dalen. Ik vermoed dat hier het motto is: van winst nemen is nog nooit iemand armer geworden

Als ik dan Alfen relatief bescheiden zie dalen, twijfel ik meteen weer aan bovenstaande opmerking. Geldt ook voor Galapagos en Adyen

Corbion verbaast zichzelf nog het meest denk ik met die opvallende stijging

De AEX-volatiliteit stijgt 9%, maar Flow Traders daalt?! Ik kan het niet plaatsen

Stern stijgt 5% op die voorgenomen fusie

Geklokt om 10:00 uur. Uit de IEX One Monitor voor een keertje, want ik hannes met mijn koersenbak. Heel fijn op zo'n drukke dag.