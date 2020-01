Niemand, maar dan ook niemand die nu al weet hoe dit afloopt en dat noemen we nou risico op de beurs.



PRECIES, Arend-Jan! Ik beleg nu meer dan veertig jaar en als er één les is die steeds overeind blijft staan, dan is het wel de les: ACHTERAF weet iedereen het, ACHTERAF kunnen ze alles, van de onroerend goedcrisis, tot de bankencrisis, van de daling van de renteniveaus héél goed uitleggen.



Ik haak op je zoveelste grandioze blog in, omdat ik vorig jaar met mijn zoon diepgaande discussies had: Wordt het Tesla of wordt het Volkswagen/ Daimler? NOOIT en te nimmer zou ik vermoed hebben dat die keuze zo ontzettend uit elkaar zouden ontwikkelen. ACHTERAF staan de betweters overal klaar, maar vertel mij nu maar iedere dag, wat je ieder dag zou moeten doen. En dan wordt het verdomde lastig. Dan zie je ze komen, maar vooral ook met bosjes weer gaan. Op de fora, in de financiële bladen. Met veranderde aliassen. Allemaal zo doorzichtig. Januari 2020 wordt dus weer een beleggersmaand die ons met de voetjes op de grond zet. Maarruh….mijn zoon glundert… en eigenlijk vind ik dat best lekker!



Peter