BeursVandaag: Spannend

Weet u dat u binnenkort Duitse begunstigden heeft, van uw belastinggeld? De reden ligt in Deutsche Bank en Unicredit met name. Daar draait het om. Deze banken zijn technisch failliet en worden met kunst en vliegwerk en derivaten overeind gehouden. Dat is de reden dat Merkel schudt en trilt en Rutte zijn reddings gen aanslaat. Rutte tekent half blind voor de feiten een overeenkomst die bepaalt dat wij hier in Nederland de Deutsche Bank gaan betalen, jawel.. Geen artikel over gelezen. Overal wordt omheen gepraat. Geen kritische vraag gesteld. Ok n paar dan van: Omtzigt, Van Rooijen en Baudet. Baudet schijnt het probleem het best voor de bril te hebben maar kan het niet uitleggen. Alleen maar NEXIT roepen zonder goede inzichten over de onderliggende materie te geven, dat werkt niet. Nederlanders houden van polonaise en graties EU stropdassen. Het inzicht hoe erg het nu is ontbreekt volledig. U belegt nu niet in een transparante markt met echte marktwerking maar in een geregisseerde markt, u belegt in politiek met een zeer zwakke cohesie waar volop wordt verhuld en gelogen en waar zeer ondemocratische besluiten worden genomen waar nooit meer over gepraat wordt. Nu wordt de banken unie er even doorgeramd. U gaat betalen voor de verhulde problemen bij Deutsche Bank. Deze bank is technisch failliet. Merkel schudt en trilt maar dat hoeft niet vrouwtje want ome Rutte fixt het wel even, met ons belastinggeld en met onze te belasten kunstmatig opgepotte pensioenpotten. In ruil om wat over een leeggeroofd, failliet, kansloos Europa te mogen vertellen strakkies.. Kijkt u eens naar Arno Wellens op you tube en heel veel wordt heel erg duidelijk gemaakt op basis van feiten. Eigenlijk zou elke belegger dit moeten willen zien. Deutsche Bank is het zwarte gat daar moet je meer van willen weten. De rest is bijzaak, ruis