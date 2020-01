BeursVandaag: Spannend

Royal Dutch Shell stelt teleur, ondanks dat er al niet veel werd verwacht met die zwakke olie- en gasmarkt, maar handhaaft wel het dividend van $0,47 per kwartaal én het inkkoopprogramma. Daar twijfelde het bedrijf een maand geleden nog aan.

De details:

Unilever handhaaft verwachtingen 2020... en dat is het eigenlijk wel? Niks over strategie, merken of hoe het omzet omhoog wil krijgen - het issue voor de beurs.

Ik kom deze headlines nog tegen:

30 Jan - 08:24:32 [RTRS] - UNILEVER PLC ULVR.L CFO ON MEDIA CALL - NOT HAPPY YET WITH OUR PERFORMANCE

30 Jan - 08:27:25 [RTRS] - UNILEVER PLC ULVR.L CFO - HAD BOARD MEETING YESTERDAY ON CORONAVIRUS AND SPENT A LOT OF TIME ON IT. ...BUT IMPOSSIBLE TO SAY WHAT IMPACT COULD BE

Nu eerst de coronavirusstand, nu zijn er officieel 170 doden (allen in China) en 7711 zieken in China, Hong Kong , Macau, Taiwan, Japan, Korea, Singapore, Maleisië, VS, Australië, Verenigde Arabische Emiraten, Frankrijk, Duitsland en Finland. Hier het Reuters-feitenblog.

Factbox: Latest on the coronavirus spreading in China and beyond https://t.co/nebBesQLiW pic.twitter.com/eLobGOGQpa — Reuters (@Reuters) January 30, 2020

Kijk even mee naar de koersuitslagen van deze drie joekels gisteren nabeurs Wall Street; hier vindt u mijn wedstrijdverslag.

Microsoft +4,1%

Facebook -7,0%

Tesla +11,6%

PayPal: -2,6%

Vooruit, gauw even CNBC over Tesla (en de rest):

Tesla reported strong fourth-quarter results that beat analysts’ estimates. Tesla said it expects positive cash flow and net income going forward. Vehicle deliveries should also “comfortably exceed 500,000 units,” in 2020.

The company reported earnings of $2.14 per share excluding certain items on revenue of $7.38 billion, while analysts expected earnings of $1.72 per share on revenue of $7.02 billion, according to Refinitiv.

Oh ja, was er ook nog een Fed-rentebesluit en dat leverde niets bijzonders op. Alles in de prik, volgens verwachtingen en nergens vloog de voorzitter uit de bocht in zijn persco. Wel gaf hij uitgebreide uitleg en duiding over de ingrepen op de repomarkt. Dat ziet u hier, vanaf 3 minuten.

The Fed held interest rates steady at its first policy meeting of the year, with Chairman Powell pointing to continued moderate economic growth. Powell noted China’s economy would see at least a short-term hit from the coronavirus outbreak https://t.co/15IjDYxHVp pic.twitter.com/nemlUrIGRt — Reuters (@Reuters) January 30, 2020

De koersen liggen niet goed, dat mag u op conto van het virus schrijven. Veel (Chinese) bedrijven blijven (langer) dicht. U ziet aan die Unilever-quotes dat dit een hot topic is in de corporate boards. Alles staat nu lager. De Amerikaanse rente daalt drie basispunten en de Duitse twee. Goud wint iets.

Geef ik u deze ook nog, Japan, Taiwan, Hong Kong en Korea dus. De Chinese koersen zijn oud, Shanghai gaat op z'n vroegst maandag weer open.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en let op onze chippers (Samsung) en Fugro (PGS). Laatste nieuws: Stern wil fuseren met een Zweed.

07:54 Topman automaker Jaguar Land Rover weg

07:47 Deutsche Bank sluit jaar af met miljardenverlies

07:37 Nieuwe medicijnen geven jaarcijfers Roche glans

07:35 Bodemonderzoeker PGS ziet orderboek vollopen

07:26 Nikkei flink omlaag door virusvrees

07:05 Samsung rekent voorzichtig op opleving chipmarkt

06:40 Producentenvertrouwen daalt

06:37 Core Labs krijgt nieuwe topman

06:14 Trump zet handtekening onder nieuwe handelsdeal USMCA

29 jan Tweede kwartaal op rij winst voor Tesla

29 jan Betalingsverwerker PayPal voelt belastingen

29 jan Kosten stijgen hard bij Facebook

29 jan Microsoft zet grote stappen met clouddiensten

29 jan Rentebesluit en cijfers domineren Wall Street

29 jan 'Minister wilde alles weten over mogelijke schikking Shell'

29 jan Federal Reserve tornt niet aan rente

29 jan Groene koersenborden op Wall Street

29 jan Kleisterlee vertrekt als commissaris bij Shell

29 jan Europees Parlement stemt in met brexitverdrag

29 jan Reggeborgh koopt weer pluk aandelen VolkerWessels

29 jan 'Bezwaar concurrenten tegen overname GrandVision'

29 jan Øivind Amundsen nieuwe topman Oslo Børs

Analistenadvies luidt:

OCI: naar €20 van €23,50 = UBS

De AFM meldt deze shorts en bij Wereldhave lopen ze op:

De agenda is weer tjokvol met BBP VS, Amazon, laatste rentebesluit Mark Carney BoJ en weer veel cijfers:

00:00 China gesloten

07:00 Deutsche Bank Q4-cijfers

07:00 Volvo Q4-cijfers

07:00 Roche Q4-cijfers

08:00 Royal Dutch Shell Q4-cijfers

08:00 Unilever Q4-cijfers

08:00 Samsung Q4-cijfers

09:55 Duitse werkloosheid jan 5,0%

13:00 BoE rentebesluit Unch 0,75%

14:00 Duitsland CPI jan -0,7% MoM

14:00 Altria Q4-cijfers

14:00 Dow Chemical Q4-cijfers

14:00 Manpower Q4-cijfers

14:00 UPS Q4-cijfers

14:30 VS BBP Q4 2,1% QoQ

22:00 Amazon Q4-cijfers

En dan nog even dit

Nog maar een filmpje dan over Tesla:

Tesla took investors by surprise, posting its second-straight quarterly profit after delivering a record number of vehicles. Shares rose after its earnings release, hitting an all-time high and cracking the $600 mark for the first time https://t.co/p3VG0ijVbX $TSLA pic.twitter.com/S9JtjK7pa2 — Reuters (@Reuters) January 30, 2020

Voor wie nog even alles wil weten over Microsoft:

Microsoft cloud revenue regains momentum, sending profit above Street estimates https://t.co/C6ruGZgFlq pic.twitter.com/cs4PjZH4ii — Reuters (@Reuters) January 30, 2020

Facebook:

Facebook warns revenue growth slowing, costs remain high https://t.co/UGNOqfO8Zx pic.twitter.com/TUp86HvT2c — Reuters (@Reuters) January 30, 2020

Dikke boete, nog meer Facebook:

Facebook reaches $550 million settlement in facial recognition lawsuit https://t.co/yARXSMznOA pic.twitter.com/HVY94HXNua — Reuters (@Reuters) January 30, 2020

Nog eentje, kijk hier voor nog meer van zulke rijtjes.

Facebook Revenue (Billions)...

2019: 71

2018: 56

2017: 41

2016: 28

2015: 18

2014: 12

2013: 7.9

2012: 5.1

2011: 3.7

2010: 2.0



Facebook Net Income (Billions)...

2019: 18.5

2018: 22.1

2017: 15.9

2016: 10.2

2015: 3.7

2014: 2.9

2013: 1.5

2012: .05

2011: 1.0

2010: 0.6 $FB — Charlie Bilello (@charliebilello) January 29, 2020

Gebrek aan volatiliteit gaat nog een probleem worden?

Trading liquidity tops FX market's concerns in 2020 - survey https://t.co/wG3YGWeqxT pic.twitter.com/wKZXIs6xfQ — Reuters (@Reuters) January 30, 2020

Morgen vertrekt VK ui EU en nu gaat het ruzie met VS maken?

U.S. Secretary of State Mike Pompeo asked U.K. to rethink its decision to allow Huawei access to Britain's 5G networks, underscoring U.S. efforts to isolate the Chinese tech giant from the West's next-generation communications systems https://t.co/zyD3yaBHIA pic.twitter.com/fNLz7yp5Du — Reuters (@Reuters) January 30, 2020

Goodbye old chap:

The Bank of England's final interest-rate decision with Mark Carney as governor has split economists and traders' vote https://t.co/iyWRp4fzN4 — Bloomberg Markets (@markets) January 30, 2020

Tot slot, hoe gaat China dit doen?

China is expected to unveil efforts to cushion the economic blow from the coronavirus https://t.co/VBJeYV2hir pic.twitter.com/G6rtKFr9kl — Bloomberg (@business) January 30, 2020

Veel plezier en succes.