Als je sec naar Deutsche Bank kijkt, de volgende verklaring;

morgen komt Deutsche Bank met cijfers. Ik durf te voorspellen dat het aandeel nagenoeg niet zal dalen voorlopig omdat....;

de omvang van de problemen na de kredietcrisis bij Dbank met uiterste zorg worden toegedekt (de slechte leningen telkens een andere naam te geven/ te zeggen dat ze verkocht zijn twerwijl er weer nieuwe opduiken in de boekhouding).

Deutsche Bank is inmiddels technisch failliet. De restanten van de slechte leningen zijn vele malen groter dan het restant eigen vermogen. Je zou zeggen dat de Duitse regering dan in enorme paniek moet leven en niet weet hoe het zich morgen moet handhaven. U begrijpt dat als DBank kukelt dat de rest het ook best moeilijk krijgt. Maar nee, dat valt wel mee want Europa helpt mee. Op grond van het Europees Stabiliteitspact (klinkt goed, he?) wat er even tussen neus en lippen is doorgeduwd, mag het land dat in de problemen komt andere landen aanwijzen om het op te helpen lossen. En als je nu naar Europa kijkt dan komt vooral Nederland in aanmerking om een probleem van in elk geval ca. 300 mrd te helpen oplossen. Dat heeft ome Rutte toch even mooi voor elkaar gebokst als visionair toekomstig Europees leider. Hoe we hier toch blind mee akkoord zijn gegaan?. Rutte stelde; geen cent meer naar de Grieken. Maar de zin was nog niet klaar toen we begonnen te klappen, er kwam binnensmonds achteraan; dat geld gaat voortaan naar Duitsland. En daar had het Verenigd Koninkrijk dus mooi geen zin in. En toen begon Merkel "overklaarbaar te trillen" en werden de pensioenpotten met belachelijke rekenrente regeltjes maar alvast opgepot. Zodat dat straks weer (zwaar belast) kan worden uitgekeerd als de problemen bij Dbank echt duidelijk worden en dat vehikel gestut moet worden (met ons belastinggeld).

Britten lusten een pilssie, houden van een feestje maar zijn echt niet dom. De hele wereld bankiert daar, zij weten hoe erg het is en gaan daar mooi niet aan meebetalen. Nu is het hoog tijd voor de NEXIT (kwart over twaalf). De vraag is alleen hoe groot is de schade dan vwb de handel met failliet Duitsland als we de NEXIT doorvoeren?. Lijkt me wel mee te vallen. De Duitsers kunnen net zoals Griekenland destijds in hun uppie de zaken afhandelen door op aanwijzing van "Europa" hun havens en vliegvelden te verkopen en terug te huren. Wij hebben geld zat hoor in onze pensioenpotten om het te kopen. Weggeven mag Rutte zelf doen van zn eigen geld. De komende verkiezingen heeft hij al weggegeven wat mij betreft door de slinkse achterkamertjes politiek en het verkopen van halve waarheden aan de argeloze bevolking. Aan zijn eigen ambtenaren die al vele vele jaren op 0 staan en dus achteruit boeren. Omdat Rutte wat te vertellen wil hebben in Europa straks. Als je visie wil......