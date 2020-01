Liveblog: KPN, Adyen en Unilever

Update 10:30: Vooruitblikken Unilever

Morgen zijn er cijfers van Unilever, dat een maand geleden bescheiden omzetwaarschuwde. Collega Martin heeft sombere Q4-sommetjes, tast verder ook in het duister omdat alle communicatie van voor het cornona virus waren, maar heeft toch volop vertrouwen in good old Unies.

Reuters heet werkelijk een enorme vooruitblik en focust vooral op probleempoot voeding: hoe gaat Unilever daar ingrijpen en sneuvelen er ook merken? Het persbureau gist volop naar de beweegredenen van CEO Alan Jope, die snel kleur moet bekennen. Wat bedoelt hij met merken met purpose?

Update 10:00: Risk-on. Beetje dan

Er is risicobereidheid op het Damrak. Veel meer valt er nu niet op te merken? Er zijn amper fondsen die echt bewegen. De AEX zelf staat ongeveer op de ultiemo stand 2019. Niet leuk, maar valt mee met die koerswinsten vorig jaar, dit jaar eerst VS-Iran, nu coronavirus en vrijdag - herinneert u zich die nog? - brexit?

Vastgoed bovenaan? Ja, vastgoed bovenaan. Geen nieuws, wellicht reactie op overreactie

KPN krijgt gevoelig slaag op de cijfers, de eerste van de nieuwe CEO. In het blog hieronder mijn interpretatie

ASML, ASMI en Besi verhapstukken resultaten Apple en AMD, ik weet niet zo gauw wie waar het meest gevoelig voor is

Tencent doet -0,7% in Hong Kong en dat val de Prosus aanhang blijkbaar iets mee

Corbion reageert niet op de update en het advies vandaag. Geldt ook voor PostNL. Adyen heeft in Subway een nieuwe klant en staat dit jaar al op +14,5%.

Hier zijn alle adviezen van nu:

Adyen: naar €700 van €675 (hold) - KBC

Philips: naar €50 van €47 - Deutsche Bank

Air France-KLM: naar €12 van €12,40 - Berenberg

Corbion: naar €30 van €28 (hold) - KBC

PostNL: naar €2,75 van €3 (buy) - ING

Update 09:45: KPN, tja. KPN dus

Oef, ik heb de cijfers van KPN behoorlijk onderschat. Die zijn slechter dan ik op het eerste gezicht dacht vanochtend en de koersreactie is navenant. Voor een fonds met een bèta van 0,4 (!) is -6,5% een double digit gevoelsafstraffing. Eigenlijk zeg ik het verkeerd. Ik heb de cijfers niet zozeer onderschat, als wel...

... ze interesseren me eigenlijk niet meer. Ik kijk alleen nog maar naar het dividend. Het persbericht verraadt meteen waarom ik zo over KPN denk. Wat het bedrijf onder ondernemen verstaat en strategie uitvoeren noemt, is louter en alleen kosten besparen. Zie hier de eerste alinea van het CEO commentaar.

Huiswerkopdracht: zoek de fantasie. Ik zie alleen wat management lingo en strong and disciplined cost control. Stiekem vind ik dat CEO commentaar nooit langer dan één alinea mag zijn - en dit geval komen er nog drie - maar daar hebben het verder bij de koffiemachine wel over.

Gelukkig hebben we het dividend nog en die lage bèta. Ofwel, KPN past prima in portefeuilles met een overweging aan risicovolle ADHD-aandelen. Met die daling vandaag kunt u het aandeel zowaar voor minder dan twintig keer de winst kopen, hoewel de analistenverwachtingen wellicht zakken op deze cijfers.

Mijn waardegrafiek laat denk ik perfect het probleem zien van KPN. Die omzetdaling is zo structureel als structureel maar kan zijn. Het concern is al die jaren, waarin er zoveel veranderde en zoveel vernieuwing was, niet één keer geïnspireerd geraakt om ergens op in te zetten, of er voor te gaan.

Nee, ook dat zie verkeerd. Het is niet het probleem van KPN, maar juist het zelfgekozen business model. Prima, maar ik kan er als belegger niet warm van worden en dan let ik blijkbaar niet goed op als de cijfers langskomen. Niettemin, KPN's strong and disciplined cost control mag er zijn. En dat is ook een kunst.

Negatieve rentes kunnen ook. leerden we het vorige decennium. Misschien gaat ooit KPN bewijzen dat een bedrijf meer winst dan omzet kan boeken.