KPN heeft in het verleden wel degelijk de nodige grootse en meeslepende projecten gehad. Internationale expansie tot in Indonesië, i-mode en vast nog meer. Het probleem is dat dat allemaal desastreus uitpakte met als gevolg bijna een faillissement en bijna vernederende overnames door Belgen en Mexicanen. De staat heeft KPN moeten redden door het op nationale veiligheid te gooien.



Als reactie daarop doen ze het nu radicaal anders. Ze kiezen ervoor om de Nederlandse markt zoveel mogelijk uit te melken met zo weinig mogelijk inspanning. Eigenlijk het business model van een sigarettenfabriek. Sigarettenfabrikanten doen dat al vele jaren met succes en dat kan omdat er dikke marges op hun product zitten, de klanten verslaafd en erg merktrouw zijn en hun business maar erg weinig capex nodig heeft. Dat is bij KPN toch anders. In de telecom zijn de marges erg dun, de klanten zijn dan wel verslaafd aan telecom, maar kunnen gemakkelijk overstappen naar een andere provider en telecom is net iets te technisch om met minimale capex toe te kunnen. Er komen geregeld nieuwe communicatie-standaarden en frequentieveilingen en dat betekent investeringen waar je genoeg kapitaal voor moet hebben.



Ik vind het in de context van telecom een kwetsbaar model. De marges zijn te dun, de benodigde investeringen te hoog, het product identiek. Je kan je als telecom provider alleen onderscheiden door marketing en service en die kosten geld. Het is onder Scheepbouwer al een keer op een haar na helemaal mis gegaan en dat kan zomaar nog een keer gebeuren. Het gevolg van die vorige keer was een aantal jaren geen dividend en een koersdaling die nog altijd niet is ingelopen. En dividend is nu juist echt de enige reden om aandelen KPN te hebben. Het aandeel heeft verder totaal geen enkele attractie.



Ik vind KPN als pure cashcow te kwetsbaar en veel te duur. Ik zou voor KPN zeker geen hogere k/w willen betalen dan voor Shell. En eigenlijk een substantieel lagere, want Shell is in mijn ogen veel solider en ik sla het management van Shell ook veel hoger aan dan dat van KPN. Dus bij een k/w van 7 zie ik wel weer.