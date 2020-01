BeursVandaag: De langste dag

Van 's ochtends vroeg tot 's avond laat continue input vandaag, het is de langste dag van het kwartaal.

Waar begin ik? Hier maar. Hoe raak. Inderdaad, wat nu?

Officieel zijn er nu 132 doden en 5974 gevallen van het virus, die de Chinese president gisteren een duivel noemde. Goed, de markt weet het nu, de eerste schrik is voorbij en nu is het gewoon afwachten in hoeverre het echt een epidemie wordt en BBP-groei en omzet- en winstgroei gaat kosten.

The death toll from a new coronavirus in China passes 130 as U.S. weighs flight ban https://t.co/x7lz5nTQiR via @huizhong_wu Judy Hua pic.twitter.com/uNmDk0v82e — Reuters (@Reuters) January 29, 2020

Intussen is KPN door met cijfers 2019 en meldt zowaar een... omzetstijging. Consensus is evenwel niet verslagen en het voorgestelde dividend 2019 is €0,125 en voor 2020 €0,13. Het dure, maar superdefensieve aandeel (zie najaar 2018 maar) wil progressief het dividend verhogen.

Corbion heeft een management update, beter dan gedacht meen ik:

Gauw door, want er is zoveel meer. Dit waren de resultaten nabeurs New York op cijfers, hier leest u de details:

Apple +1,5%

Starbucks -1,8%

AMD -4,4%

eBay -5,3%

Dit zei Apple over China:

CEO Tim Cook says Apple is monitoring the coronavirus situation and has limited travel to business-critical situations. The company has some suppliers in the Wuhan area but also has alternative sources. Retail sales in Wuhan are small, but retail traffic across the country has been impacted.

Starbcks heeft de helft van haar zaken gesloten in China en wil eerst de impact van dit alles weten, voor ze een outlook 2020 kan afgeven. AMD versloeg de verwachtingen, maar de outlook voor Q1 202 was net onder range van de consensus. Vandaag gaan we verder met Microsoft, Facebook en Tesla.

Da's nog niet alles, Boeing komt ook door, net als McDonald's, de Fed neemt een rentebesluit en voorzitter Jerome Powell geeft een persconferentie. Verwacht niks bijzonders, maar als ik kijk naar de consensus voor het rentebesluit in december, verwacht de markt dit jaar nog verlagingen:

De koersen zien er aardig uit. Hong Kong is weer open na drie beursdagen dicht en... dit zat er in? Verder is bitcoin the place to be in 2020. Tot dusverre dan. Het risico is navenant. De Duitse rente opent drie basispunten hoger (-0,35%) en die van de VS ligt vlak (1,65%).

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:00 Aegon rondt deal met Sony Life af

07:45 Besparingen helpen KPN vooruit

07:40 Corbion overtreft eigen verwachtingen

07:24 Arcadis zet volgende stap met digitale strategie

07:13 Nikkei veert op na virusvrees

28 jan Lagere omzet en winst voor internethandelaar eBay

28 jan Apple boekt recordresultaten dankzij nieuwe iPhones

28 jan Koffieketen Starbucks waarschuwt voor impact coronavirus

28 jan Wall Street schudt vrees coronavirus van zich af

28 jan Wall Street veert op na koersval

28 jan Reggeborgh krikt belang VolkerWessels verder op

28 jan Nieuwe topman voor autoconcern Renault

28 jan Luxeconcern LVMH voelt protesten Hongkong

28 jan Adyen in zee met broodjesketen Subway

Analistenadvies luidt:

Philips: naar €50 van €47 - Deutsche Bank

Air France-KLM: naar €12 van €12,40 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts en per saldo geen verandering bij Fugro:

De agenda spreekt voor zich en dit zijn alleen de echt grote namen. McDonald's heeft heel veel zaken in China, Boeing spreekt voor zich, de Fed heb ik al verteld en nabeurs VS is het helemaal bal:

00:00 China gesloten

07:00 KPN Q4-cijfers

07:00 Novartis Q4-cijfers

07:00 Banco Santander Q4-cijfers

07:00 Siemens Q4-cijfers

14:00 McDonald's Q4-cijfers

14:00 Boeing Q4-cijfers

14:00 Mastercard Q4-cijfers

16:00 VS voorlopige huizen verkopen dec 0,3% MoM

20:00 VS Fed rentebesluit Unch 1,75%

20:30 VS persconferentie Fed-voorzitter Jerome Powell

22:00 AT&T

22:00 Facebook Q4-cijfers

22:00 Microsoft Q4-cijfers

22:00 Qualcomm Q4-cijfers

22:00 Tesla Q4-cijfers

En dan nog even dit

Apple nog even voor wie liever kijkt dan leest:

Apple blew past Wall Street earnings expectations for the holiday shopping quarter, powered by a rise in iPhone sales for the first time in a year and soaring demand for add-ons like AirPods https://t.co/0FDAH2yHRj pic.twitter.com/xQcXj8eyIw — Reuters (@Reuters) January 29, 2020

Nog even dit:

Hierom zijn #Apple aandelen zo geweldig en iedereen kan ze kopen: bedrijf boekt in Q4 $91,8mld omzet en er ging $23,5mld naar aandeelhouders. Wat doet koers er dan nog toe? Interesseert ene Warren Buffett met 5,6% in ieder geval niks #AEX pic.twitter.com/K8cr7YUTh7 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 28, 2020

Toyota ook al op slot:

Toyota is halting operations in China until Feb. 9, joining a growing list of global companies that have cut back on business activities in China as a new coronavirus infection spreads https://t.co/8Sou9B0XAz — Bloomberg (@business) January 29, 2020

Em China is intussen al eenvijfde van de wereldeconomie:

Het wordt al gekker, tot dat het weer ongezond blijkt ofzo:

Shiok Meats, a Singapore-based start-up, is wading into the alternative meat market with lab-grown shrimp and lobster https://t.co/3plMnYReX4 pic.twitter.com/1hIfTt8aJz — Reuters (@Reuters) January 29, 2020

Vandaag cijfers McDonald's, dat nieuwe kipburgers heeft:

McDonald's steps up its game by putting two new chicken items on the breakfast menu after increased competition from Chik-Fil-A and Popeyes https://t.co/0zIBETPGEv pic.twitter.com/irdkuSgsLx — Reuters (@Reuters) January 29, 2020

Fall-out van de crisis:

Rising food costs in China have added to the country’s growing list of concerns as authorities struggle to contain the impact of a rapidly spreading viral outbreak https://t.co/O4d2juWv9w — Bloomberg (@business) January 29, 2020

Blijft een raar verhaal dit:

The trader blamed for 2010's flash crash will avoid jail time for spoofing because he provided “extraordinary cooperation” to the government in identifying other market cheats https://t.co/W61vNqLMuu — Bloomberg (@business) January 29, 2020

Gauw, gauw, gauw, maar hoe snel kan het?

Australia scientists to share lab-grown coronavirus to hasten vaccine efforts https://t.co/393ZosXzDJ pic.twitter.com/4fwswlLwwt — Reuters (@Reuters) January 29, 2020

De uitsmijter!

"Stocks rallied on Wall Street today as computer-driven algos realized they are completely immune to a global pandemic caused by a human virus" — StockCats (@StockCats) January 28, 2020

Veel plezier en succes.