TA: Redelijke omzetten

De AEX veert wat op, maar de koorts is nog niet weg. Overigens lijkt de uitstroom van kapitaal uit Nederlandse aandelen mee te vallen.

Aandelen blijven volatiel, in de slipstream van nieuwe ontwikkelingen rond het coronavirus in China. De zorg over eventuele economische impact van het besmettelijke virus blijft een grote zorg op de financiële markten.

Het zwakke verloop van de AEX wordt echter nog niet ondersteund door een forse daling op de geldstroomindicator (= moneyflow).

Vooralsnog duidt dit erop dat van extreme verkoopdruk, dus ook extreme angst, geen sprake was.

Dit doet niets af aan het onderliggende zwakke technische plaatje van de AEX, maar het is goed om te weten dan van echte paniek geen sprake is geweest.

Koopkans

Mocht de ontwikkeling van een redelijk volumeverloop zich voortzetten, dan komen er mogelijk nieuwe koopkansen aan.

Ik bekijk eerst het volumeverloop van Nederlandse aandelen sinds begin vorige week. Verder beoordeel ik het technische plaatje van de AEX deze keer vanuit een lange termijn perspectief.

Op het meerjarige plaatje lijkt de recente terugval zelfs een koopkans te bieden.

Redelijke omzetten

Bij het beoordelen van het omzetprofiel op de AEX-index zien we in de afgelopen zeven beurssessies (dus sinds 20 januari) vier verliesdagen, één winstdag en één dag nagenoeg onveranderd.



• Op de verliesdagen lag de omzet op een daggemiddelde van €1,9 miljard.

• Op de winstdagen bedroeg de omzet gemiddeld €2,15 miljard.

• Op de dag met de onveranderde slotstand bedroeg de omzet €2,2.

Conclusie: de beursomzetten bewegen redelijk rond een gemiddelde, ongeacht winst of verlies. Dit is geen teken van grote paniek. Dit houdt dus in dat beleggers niet en masse afscheid hebben genomen van hun aandelenposities.

Onderaan mijn column het gedetailleerde overzicht van het volume- en omzetverloop in de afgelopen zeven sessies.

Geen uitstroom van kapitaal

De moneyflow, die de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weergeeft, blijft per saldo zijwaarts bewegen. Al sinds eind november zijn de in- en uitstroom van kapitaal in evenwicht.

Technisch zijn de bodems van de moneyflow-indicator van medio oktober nog niet gepasseerd. Dit betekent dat de uitstroom van kapitaal beperkt is, hoewel er geen instroom van kapitaal is.





Lange termijn koopkans

De recente dip heeft de AEX-index boven de voormalige weerstandszone van 580-586 punten gehouden. Op de grafiek hebben we dit vangnet gemarkeerd met de vette blauwe lijn over de koerstoppen uit 2018 en 2019.

Zolang de AEX-index hierboven weet te blijven, handhaven we onze (gematigd) positieve lange termijn visie.

Pullback

Technisch ziet het er naar uit dat de AEX zelfs een lange termijn pullback-scenario doormaakt. Op het meerjarige plaatje lijkt de recente terugval dus een mogelijke koopkans te bieden.

Op korte termijn blijven we echter voorzichtig. Steun ligt op 581,02 punten (de bodem van 6 december 2019).

De eerste horde bevindt zich nu op 616,46 punten (gevormd op 17 januari). Het lange termijn koersdoel wacht rond 644 punten.



Omzetten sinds 20 januari

Hieronder een overzicht van het volume- en omzetverloop in de afgelopen 7 sessies:

Omzet maandag 27 januari (-2,4%): 113 miljoen stukken. Dat komt overeen met ruim €2,4 miljard.

Omzet vrijdag 24 januari (+1,4%): 85 miljoen stukken (€2,0 miljard)

Omzet donderdag 23 januari (-1%): 96 miljoen stukken (€2,1 miljard)

Omzet woensdag 22 januari (onveranderd): 85 miljoen stukken (€2,2 miljard)

Omzet dinsdag 21 januari (verlies -0,38%): 82 miljoen stukken (€1,8 miljard)

Omzet maandag 20 januari (-0,21%): 56 miljoen stukken (€1,3 miljard)

Omzet dinsdag 28 januari (+0,7%): 101 miljoen stukken (€2,3 miljard)

Ook in het aantal verhandelde stukken zien we een evenredig beeld. Het gemiddeld aantal verhandelde stukken op vier verliesdagen lag rond 86 miljoen.

Dat is zelfs iets onder het aantal (93 miljoen) stukken op de winstdagen en gelijk aan het aantal verhandelde aandelen op die ene onveranderde dag (85 miljoen stukken).