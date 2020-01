Slot: Afnemende koorts

Een aarzelend herstel op de beurs die sinds gisteren volledig in de greep is van het Coronavirus. Vanochtend sloot de Kospi in Zuid-Korea zelfs 3% lager maar bij ons in Europa bleef de schade beperkt vanochtend en in de late middag ontstond er zelfs een heus klein rallytje.

We eindigen de dag op 602,96 en dat is een mooi herstelletje sinds het dieptepunt vanochtend op 596,96. De vrees dat de situatie in China grote economische schade zal hebben lijkt kennelijk minder groot dan gedacht. We lopen een aantal aandelen/sectoren even langs.

Winkelvastgoed slecht

Het winkelvastgoed ligt er beroerd bij vandaag, doordat de Zwitserse bank UBS er met de sloophamer doorheen ging. Het zette een aantal fondsen op SELL (Unibail, Eurocomm. Properties) en gaf ook Wereldhave nog een veeg uit de pan. Moet ik er wel bij vermelden dat Wereldhave vandaag ex-dividend ging, opnieuw werd er €0,63 betaald.

De belofte van Wereldhave's vorige CEO, dat in 2018 en 2019 €2,52 per jaar aan dividend zou worden betaald, is hiermee voltrokken. Volgende week, op 7 februari, presenteert de nieuwe ceo, Matthijs Storm, zijn strategische plannen voor de komende jaren en we zijn heel benieuwd hoe hij denkt de koersval van WH te kunnen stoppen.

ABN Amro

De bank lag de hele dag al goed en klokt de dag af op een plus van 3%, bijna weer €16. Dé bank wacht op het oordeel van het OM, dat zeer waarschijnlijk een forse boete voor de bank in petto heeft. Mocht dat meevallen dan kan er weleens een kleine rally ontstaan.

ArcelorMittal

Het staalconcern liet intraday een mooie reversal zien, vanaf een low op €13,40 werd de €14 even doorkruist. Nog niets gezien de koersen van begin vorig jaar natuurlijk maar je moet ergens beginnen. Mittal is bij uitstek een 'Chinees' aandeel: de Chinese staalfabrikanten bepalen het ritme van de staalboeren al enige jaren en daar valt weinig aan te doen.

Philips - Nog minder cyclisch

De health gigant uit Eindhoven kreeg de handen niet op elkaar voor haar jaarcijfers. Marge en groei vielen licht tegen en de groep zet haar consumententak (stofzuigers, strijkijzers) in de etalage. Tandenborstels blijven binnenboord, dat valt inderdaad nog als een soort Health produkt te verkopen.

Het aandeel leverde 2% in, hier leest u meer:

NSI - Enorme opwaardering kantorenvastgoed

Kantorenspecialist NSI heeft een uitstekend jaar achter de rug. De waarde van de portefeuille, inmiddels voor 80% bestaande uit kantoren in de grote vier steden in ons land, werd flink opgewaardeerd. De NAV steeg van €38 naar €48. Het aandeel werd beloond met een stijging van 1,5%.

Het dividend blijft €2,16 per aandeel, ook de komende jaren als de winst per aandeel omlaag gaat in verband met het herontwikkelen van bestaand vastgoed. De enkele jaren geleden ingezette transformatie heeft haar vruchten afgeworpen. Lees hier meer:

Kantorenverhuurder NSI schroeft waarde portefeuille spectaculair omhoog:https://t.co/M8MFaqiFxe — Nico A. Inberg (@NicoInberg) January 28, 2020

Andere opvallende bewegers

Alfen beweegt de gebruikelijke 3-5%, vandaag omlaag

Vastned gaat dwars tegen de stroom in en werd niet genoemd in het UBS rapport: +2%

ING en van Lanschot bewegen met ABN mee omhoog

KPN plust alvast een procentje op de jaarcijfers van morgen

Apple staat 2% hoger in afwachting van de jaarcijfers vanavond

Prosus herstelt: moeder Naspers wil na verkoop aandelen Prosus eigen aandelen Naspers inkopen

Adviezen

KPN: naar €3,30 van €3,35 - Berenberg

Air France-KLM: naar €12 van €13 - Kepler Cheuvreux

Unibail: naar sell van neutral en naar €115 van €130 - UBS

Eurocommercial: naar sell van neutral en naar €20 van €24 - UBS

Rente

De rentes van de Westerse landen trokken allemaal weer een beetje bij:

Nog even een klein weetje, met dank aan Blackrock's Lukas Daalder. In 2003 was SARS de grote boosdoener op de beurs en zette de koersen langere tijd onder druk. De Chinese beurs kende echter juist dat jaar één van haar beste jaren:

Het kan verkeren. Tot slot nog dit: vanavond heet ik u van harte welkom bij het vervolgwebinar van het Lynx-beleggersdebat.

Aandelen die aan de beurt komen zijn o.a. ABN Amro, ASR, Shell, Pharming, Wereldhave en Philips.

De dag van morgen

Vanavond zal Arend Jan u nog bijpraten over de cijfers van Apple, Starbucks en AMD. Morgen belooft wederom een interessante dag te worden. KPN komt met de jaarcijfers en in de VS Facebook, Microsoft en Tesla. Ook de Federal Reserve doet van zich spreken. De volledige agenda voor vanavond en morgen:

De koersen kunt u verder allemaal opzoeken op onze realtime koersen monitor, de IEXONE.