Liveblog: Wapenstilstand

Als ik niet beter wist, zou ik zeggen dat het heel saai is vandaag op het Damrak. Het is alleen meer een wapenstilstand. Weliswaar herstellen marktbreed Europese aandelen en Amerikaanse futures iets, maar de beurs reageert denk ik vooral afwachtend. De rentes doen niks en de volatiliteit zakt maar een paar procent.

We zijn er snel doorheen op Beursplein 5. Opvallendst is misschien nog dat in de AEX de stijgers en dalers vandaag vrijwel hetzelfde zijn als die van dit jaar. Verder zie ik het cijferende SAP op -2,3% en LVMH op +0.8% staan.

Philips reageert flauw op de cijfers, net als NSI

Commodity-waarden, financials en vastgoed presteren ondermaats

Schrik niet van Wereldhave, dat is ex-dividend

Er zijn welgeteld twee adviezen:

KPN: naar €3,30 van €3,35 - Berenberg

Air France-KLM: naar €12 van €13 - Kepler Cheuvreux

De uitsmijter nog, leuk gevonden van Cees. Of het ook een goede tip is, geen idee.