BeursVandaag: Uitzitten

Philips haalt nipt de consensus niet met haar Q4-cijfers. Veel fantasie zit er ook niet in?

Voor adrenaline zit u echter wel in andere aandelen. Het bedrijf zoekt trouwens een koper voor Domestic Appliances, de keuken- en koffiemachines et cetera. Zo blijft er hoe langer hoe minder van het oorspronkelijk bedrijf over.

NSI is er ook met minder huur, maar meer winst, minder schulden en meer bezetting:

De markten herstellen iets na de tik van gisteren, hoewel het aantal zieken en doden in China nog altijd oploopt. Er zijn wereldwijd geen rigoreuze beperkende maatregelen bijgekomen.

China says death toll from coronavirus rises to 106, confirmed cases hits 4,515 https://t.co/MIR7tuY4G1 pic.twitter.com/8xhe5gNsXE — Reuters (@Reuters) January 28, 2020

Intussen hebben we een joekel van een cijferdag vandaag en ik vraag me af of er her en der toch nog eens naar de outlook voor dit jaar wordt gekeken. Ik denk hierbij vooral aan Apple, Starbucks en LVMH die vandaag ook moeten doorkomen en die een grote China exposure hebben. Alles met de nodige onzekerheid?

De futures herstellen zoal gezegd iets. Er is iets van opluchting. China is de hele week dicht, Japan doet -0,6% en Korea liefst -3,1%. De rentes stijgen nu een basispunt, goud moet even terug na een nieuwe top en bitcoin staat boven $9000. het moot lijkt nog altijd safety first.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en dat KPN verhaal gelooft u echt niet. Boeing heeft in ieder geval geen problemen om veel geld te lenen.

07:25 Reorganisatie leidt tot lagere huuropbrengst NSI

07:20 Nikkei opnieuw lager door virusvrees

07:19 Philips houdt toekomst huishoudelijke apparaten tegen het licht

07:04 'Vergeten laptop toont lekken in beveiliging KPN'

27 jan Coronavirus drukt ook graadmeters op Wall Street

27 jan 'Boeing krijgt miljardenlening om MAX-crisis'

27 jan Advieskosten drukken winst Aedifica-prooi Hoivatilat

27 jan Ook Wall Street kleurt rood

27 jan Reggeborgh koopt weer stukken VolkerWessels

27 jan China stutte wereldwijde staalproductie vorig jaar

27 jan Aalberts begint bouw nieuwe distributiecentra

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda puilt uit, het is een lange dag met veel belangrijke cijfers:

00:00 China en Hong Kong gesloten

07:00 Philips Q4-cijfers

07:00 NSI Q4-cijfers

07:00 SAP Q4-cijfers

08:00 LVMH Q4-cijfers

09:00 Wereldhave €0,63 ex-dividend

14:00 Verizon Q4-cijfers

14:00 Harley-Davidson Q4-cijfers

14:00 Pfizer Q4-cijfers

14:00 Lockheed Martin Q4-cijfers

14:00 United Technologies Q4-cijfers

14:30 VS orders duurzame goederen dec 0,1% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen jan 127,2

22:00 Starbucks Q4-cijfers

22:00 AMD Q4-cijfers

22:30 Apple Q4-cijfers

En dan nog even dit

Datagraver heeft alle cijfers:

Update on #coronavirus for 28 January 2020 06:00 GMT pic.twitter.com/TI9Wb4Cu64 — Datagraver (@Datagraver) January 28, 2020

Hier het KPN verhaal van Trouw:

De beveiliging bij KPN blijkt niet op ­orde; als een monteur zijn laptop vergeet, ligt de vertrouwelijke informatie voor het oprapenhttps://t.co/OAnWef6G53 — Trouw (@trouw) January 28, 2020

U moet de Corona virus epidemie op haar hoogtepunt kopen. Net als op de beurs gaat er helaas geen belletje:

Just to put things into perspective. Past pandemics haven’t led to sustained selling: the more equities fell initially, the more they subsequently rebounded, JPM says. These episodes did not lead to a prolonged period of selling, and emerged as buying opportunities within weeks. pic.twitter.com/pz624F0JQ9 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 28, 2020

Hier het hele verhaal:

JPMorgan says stock sell-off can offer chance to add shares https://t.co/AGxhxrFNfD — Bloomberg (@business) January 28, 2020

Of is het belletje gisteren al gegaan?!

An uncommon phenomenon in volatility markets is signaling that the U.S. equity rout may almost be over https://t.co/qm93vqYqkd pic.twitter.com/mu3oro7E3H — Bloomberg (@business) January 28, 2020

Vir sloot +24%:

An obscure biotech stock skyrockets 38% after saying it's testing a coronavirus antibody https://t.co/4ZQlp1T73O — Business Insider (@businessinsider) January 27, 2020

Gezichtsmaskers helpen dus geen zier:

#Kawamoto Corp, a Japanese manufacturer of face masks, is now up 386% in recent weeks. #coronarvirus pic.twitter.com/m87TUgsrl7 — jeroen blokland (@jsblokland) January 28, 2020

Ja, Apple laat zowat al haar spullen in China maken en dat kan een probleempje worden met dat virus, maar dat geldt toch voor alle bedrijven die daar van alles en nog wat laten maken?

Apple’s manufacturing base is at risk of disruption after the Lunar New Year holiday as the company’s partners confront the coronavirus outbreak https://t.co/94levGEZoc — Bloomberg (@business) January 28, 2020

Wacht even, wat staat hier...?!

Big Tech's calls for more regulation offers a chance for them to increase their power https://t.co/2RBLcXyWse — CNBC (@CNBC) January 28, 2020

Wel of geen Huawei, dat is de vraag voor Europa:

As Britain decides, Europe grapples with Huawei conundrum https://t.co/gSenu2BtiT pic.twitter.com/m6egLQFZ1U — Reuters (@Reuters) January 28, 2020

Zouden we bijna nog vergeten dat de Fed morgen een rentebesluit neemt:

The Fed’s playbook for the next recession will rely heavily on bond purchases and forward guidance about plans to hold rates at very low levels for longer than investors expect. https://t.co/kqWOHob1ro — WSJ Central Banks (@WSJCentralBanks) January 27, 2020

Duitsland, de zieke man van Europa?

German economic morale down due to gloomy service sector outlook https://t.co/z8gxJQbTCI pic.twitter.com/wKl76OYmym — Reuters (@Reuters) January 28, 2020

