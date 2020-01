Beleggers nemen winst, waardoor technische plaatjes verpieteren. De AEX breekt uit uptrend; een eerste schaderapport.

Eerder iets te vroeg gejuicht, het verkoopvirus lijkt toch toe te slaan. Hoewel de meeste beurzen er tot voor kort nog schitterend bijlagen.

De toenemende zorgen rond het coronavirus laten overal in Europa littekens achter in de technische plaatjes. Op vrijwel alle beurzen hebben de technische condities te lijden gehad.

Uitbreiding virus

Het oplopende dodental, alsmede de uitbreiding naar andere landen heeft de zorgen doen toenemen. Er zijn besmettingen in onder meer Japan, Zuid-Korea, Frankrijk, Canada, de Verenigde Staten, Thailand en nu ook Duitsland.

De vragen waar we nu voor staan zijn breed en veelomvattend, vooral waar het de volksgezondheid betreft. Voor beleggers is de belangrijkste vraag of de virusuitbraak invloed heeft op economische groei. Men kijkt of de conjunctuur afgeremd zou kunnen worden; hier en daar wordt zelfs het gevreesde woord recessie genoemd. Op dit moment is de zorg dat de bedrijfswinsten geraakt worden.

Voorlopig is het gissen naar antwoorden, maar beleggers houden de vinger aan de pols. Dat zal ik ook hier doen. Uiteraard zal ik daarbij de vraag 'Kopen of Verkopen' aan de orde stellen. Uw technisch analisten blijven uitkijken naar kansen en risico's.

Vandaag bekijk ik de Europese aandelenindex en maak een schaderapport op. Uiteraard kijk ik ook ook naar onze eigen beurs.

AEX-index breekt opwaartse trendkanaal

De AEX-index verzwakt nu de opgaande trend wordt verlaten. Dit kan een correctie inluiden boven steun 581,02 (bodem van 3 december 2019). In een eventuele opleving zal rond dit niveau verkoopdruk kunnen optreden. De echte weerstand bevindt zich nu op 616,46 (gevormd op 17 januari).

Bij een doorbraak en slotstand onder 581,02 zou verdere verzwakking optreden, dan dient er rekening te worden gehouden met een diepere correctie.

Op dit moment adviseren we voorzichtig te blijven en geen nieuwe acties te ondernemen. Voorlopig zullen de ontwikkelingen en het nieuws over het coronavirus het verloop van de aandelenbeurs bepalen. Maar technisch is wel een eerste deuk opgetreden.

Europese beursgemiddelde is uit het stijgende trendkanaal gevallen

De Euro Stoxx 50 index laat met de doorbraak van de stijgende trend en de laatste koersbodem een technische verzwakking zien. Deze signalen geven verkoopdruk aan.

De doorbraak en slotstand van de Euro Stoxx onder de oude steun maakt naar onderen ruimte vrij voor verdere koersdaling richting steun 3.398,64 (bodem van 3 oktober 2019). Weerstand is gevormd op 3.836,28 (gevormd op 13 april 2015).

Uiteraard is het ook voor Europese aandelen belangrijk het nieuws over het coronavirus van dag tot dag te blijven volgen. De Euro Stoxx 50 index heeft al een eerste waarschuwing gegeven nu de opwaartse trend is gebroken.