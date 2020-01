Dit dus. Wat wordt de impact op vooral de Chinese en wereldeconomie - het kan zelfs de trigger voor een recessie zijn - en in hoeverre gaat dit corona virus de bedrijfswinsten en daarmee de koersen raken?

Het zijn allemaal vragen waar we pas in de loop van dagen, weken en misschien wel maanden antwoord op hopen te krijgen. Reuters doet alvast een poging, maar het komt niet tot één hard cijfer. Duidelijk is wel dat de economische cijfers niet beter gaan worden.

China virus outbreak pressures already weakened economy https://t.co/biGcVJqnlF pic.twitter.com/WwslDzqmMg — Reuters (@Reuters) January 27, 2020

Vandaag laat de grootste daling sinds 2 oktober zien - 2,8% zomaar een keer - en alles beweegt redelijk strikt volgens het defensief-cyclisch en risicovol stramien. Grootse dalers zijn zowel op het Damrak als wereldwijd:

Chinese aandelen als Alibaba en Baidu in New York, Bij ons daalt Prosus op zeker op haar grootste holding Tencent. De beurs van Shanghai blijft trouwens tot zeker 3 februari dicht

Luchtvaartmaatschappijen (Air France-KLM), hotelketens, tour operators, cruise-rederijen en andere vakantiebedrijven

Technologie en dan vooral chippers. Bij ons gaan ASL, ASMI, Besi (en NXP) nat

Olie zelf en servicebedrijven als Halliburton, Schlumberger en bij ons Fugro. Big Oil zelf houdt ook niet over, ondanks het defensieve karakter

Commodity-aandelen als ArcelorMittal Aperam, AMG, Rio Tinto en BHP Billiton zijn zwaar de pineut

Concerns met China exposure als Starbucks, Apple, McDonald's, Tesla en Walt Disney leveren ook in

Wie presteren dan goed? Niet zoveel items:

De volatiliteit ontploft, maar staat nog ruim onder roemrucht standje 20

Staatobligaties! De rentes op AA(A) papier dalen vijf à zes basispunten en de opgaande trends sinds deze zomer staan onder druk

Goud loopt op, zij het met een nul voor de komma

Wie het zinvol acht mag bitcoin ook als vluchthaven noteren

Financials zakken niet overdreven hard, laten we dat ook maar als winstpuntje zien

Last but not least, Flow Traders natuurlijk met die ontploffende volatiliteit

Valt er verder nog iets op het Damrak op?

De bloemen zijn voor (apotheker) Fagron, NSI, Sligro en ICT, de enige stijgers in onze indices

Harde stijgers (en soms ook dikke dalers) dit jaar Adyen, Galapagos, Alfen en Vivoryon zijn vandaag uit de gratie

Durf het bijna niet te tikken, maar vastgoed ligt nog redelijk

Opmerkelijk dat misschien wel het best presterende bedrijf op het Damrak nog het meest onderuit gaat, op Air France-KLM na: ASMI dus. Van winst nemen is nog nooit iemand armer geworden, is wellicht hier het motto

Tot slot de adviezen nog. Sneu voor IMCD. Zo'n mooie upgrade en dan toch dalen:

ArcelorMittal: naar €18,50 van €19 - Jefferies

ASML: naar €260 van €250 - Deutsche Bank

IMCD: naar buy van hold en naar €90 van €70 - Berenberg

En nog even de AEX grafiek voor zo onder de vandaag ietwat doorgekookte, kleffe andijvie #meteenpapje Ach, we hebben niet te klagen gehad het laatste jaar en we kunnen niet ieder jaar bijna 30% stijgen.