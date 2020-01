Netflix: Powerhouse in plaats van House of Cards

In het Financieel Dagblad van 23 januari jongstleden stond een interessant stuk over Netflix, in een van mijn favoriete rubrieken, Bartjens.

Ik heb zelden zo’n mooi voorbeeld gezien van een klassieke waardebelegger die de groeistrategie van een hedendaags technologieconcern niet op waarde weet te schatten. In het artikel wordt veelvuldig de aandacht gevraagd voor de schuldpositie van Netflix, in combinatie met de huidige negatieve cashflow. Volgens de auteur zal Netflix moeten blijven groeien om niet ingehaald te worden door de hoge schuldenlast.

Ook wordt er verondersteld dat het een groot nadeel is dat Netflix op dit moment zoveel geld uitgeeft aan eigen content. Ik vind dit een nogal eenzijdige benadering en zal proberen om ook de positieve kanten en groeimogelijkheden eens te belichten.

Vier kansrijke aspecten

Laat ik voorop stellen dat ik, op het moment van schrijven, geen positie heb in Netflix. Ik wil voor beleggers die naar het aandeel Netflix kijken, of hun verwachting nu opwaarts of neerwaarts gericht is, een tegengeluid geven.

Hierbij vier belangrijke punten waarom ik Netflix wel degelijk als kansrijk zie:

Technologische voorsprong Pricing power (ofwel prijszettingskracht) Advertising Content

Technologische voorsprong

Netflix is het eerste bedrijf dat streaming tv massaal aan de man heeft weten te brengen. Met maar liefst 167 miljoen abonnementen wereldwijd is een flinke voorsprong opgebouwd. Deze abonnees leveren al jaren waardevolle data op over gebruiksgedrag, leeftijd, voorkeuren, enzovoort.

Daarnaast rolt Netflix zijn dienst in hoog tempo wereldwijd uit. De concurrenten lopen op dit gebied nog ver achter, waardoor Netflix het ‘first-mover advantage’ aan zijn zijde heeft.

In de Verenigde Staten vlakt de groei weliswaar af, maar internationaal kan Netflix nog enorme stappen maken. Sterker nog, een aantal analisten verwacht dat het totale aantal abonnees nog eens kan verdubbelen in de komende vijf jaar. Dat betekent logischerwijs ook een verdubbeling qua omzet en daarvoor hoeft Netflix zeker niet dubbel zoveel content (lees: kosten) te maken.

Pricing power

De prijs van een Netflix-abonnement is de laatste jaren gemiddeld met meer dan 8% per jaar gestegen. Er gaan nu geruchten dat wij binnenkort een prijsverhoging van maar liefst $2 per maand mogen verwachten. Dat zou een prijsstijging betekenen van ongeveer 15%. Naar verwachting zal dit minder dan 3% aan betalende abonnees kosten.

Onderzoek wijst uit dat in veel gezinnen meer waarde wordt gehecht aan hun Netflix-abonnement dan aan hun Ziggo- of KPN-abonnement. Mijn inschatting is dat Netflix de prijzen in de komende jaren met nog tientallen procenten kan verhogen, zolang het concern voldoende interessante content weet te produceren. Het is tenslotte geen ‘winner takes all’-markt.

Advertising

Tot op heden verkoopt Netflix geen reclame, terwijl het bedrijf wel exact weet wat klanten leuk vinden, op basis van het kijkgedrag. Veel criticasters roepen dat reclame op Netflix de doodsteek kan zijn, maar ik denk juist dat er voldoende mogelijkheden zijn om toch veel extra inkomsten te genereren.

Product placement in eigen content kan bijvoorbeeld een extra inkomstenbron zijn. Een andere optie is reclames op momenten dat het beeld op pauze staat. Hoe vaak kijk je immers geen Netflix met meerdere personen en moet er iemand naar de WC of ga je iets te eten of drinken halen? Ook zouden merken advertorials kunnen maken die als documentaire worden aangeboden.

Netflix heeft de mogelijkheid om veel cashflow te genereren uit reclame. Het bedrijf lijkt alleen te wachten op het moment dat het merk groot en sterk genoeg is.

Content

Netflix heeft de afgelopen jaren veel geld geïnvesteerd in de productie van films en series met bekende sterren uit Hollywood, zoals Robert de Niro, Sandra Bullock, Keanu Reeves, Ryan Reynolds, Will Smith, Scarlett Johanson, Zac Efron en Charlize Theron. And the list goes on.

Het feit dat steeds vaker Netflix-films worden genomineerd voor Academy- en Emmy-awards zegt ook iets over de kwaliteit van de content. Over de concurrenten Disney en Comcast (Peacock) wordt vaak geroepen dat deze bedrijven juist zoveel waard zijn omdat ze kunnen putten uit veel oude content. Waarom worden de forse investeringen van Netflix in eigen content dan zo negatief uitgelegd? Er wordt hier juist waardevol bezit gecreëerd.

Netflix staat op dit moment met 3-0 voor op Disney+, Apple TV+ en Peacock, maar staat juist nu onder druk omdat die concurrenten nu hun producten lanceren. Ik denk dat Netflix zijn positie rustig verdedigt door middel van goede content met veel diversiteit. Als vervolgens de markt is verdeeld, zal Netflix zijn machtspositie optimaal uitponden, zo verwacht ik.