Liveblog: Sell-off

Update 14:00 uur: Arm Air France-KLM

Het is niemand, maar dan ook niemand aan te wrijven of te verwijten in de onderneming. De risico's voor een carrier zijn nu eenmaal eindeloos. Gebeurt er iets in de wereld, juist. Begin deze maand nog bij het wapengekletter VS-Iran. En zo is er altijd wat. En zo schiet het niet op. Dit is de hele historie.

Update 14:00 uur: Hoe erg is het?

Met mijn collega's discussieer ik of de daling mee valt, of dat die er toch wel flink in hakt. AEX -2% mag er zijn, zeker in het licht van de laatste beursjaren. Dit zijn we niet gewend zulke scores, ook omhoog niet. Aan de andere kant, de index ook wel eens harder gedaald, zonder nieuws.

Het in in ieder geval duidelijk risk-off nu en dit zijn de ergste dalers in Europa. Chippers, commodities ook niet best en zelfs pharma daalt collectief. Verder: volatiliteit +35%, rentes minus vier basispunten en goud +0,8%.

Update 13:55 uur: Shanghai dicht

De opening van de beurs in Shanghai is al uitgesteld van vrijdag naar volgende week maandag, maar dit is pas echt uitstel. Een week extra! Dit gaat serieus economische groei kosten.

Companies in Shanghai cannot resume work before February 9 due to virus fight: government https://t.co/vBKAKzafz7 pic.twitter.com/IQCQ9x1Uor — Reuters (@Reuters) January 27, 2020

Update 13:45 uur: Wat zeggen de grafieken

Ruim -2% en de AEX zelfs even onder 600: het wordt er niet beter op. Is dit hachelijk? Dit was net na de bodem van de bear market 2002-2003. Er speelde toen echt meer dan alleen SARS, hoor.

During the #SARS epidemic, the S&P 500 Index fell 15%, before rising 25% until July when the @WHO said the virus had been contained. #coronarvirus #CoronaOutbreak pic.twitter.com/LtLy1DBWRg — jeroen blokland (@jsblokland) January 26, 2020

Idem:

Zo waren er meer en ik heb de ergste even uit gepuzzeld, de Spaanse Griep een eeuw geleden. Het is echt een keuze of u iets aan de grafieken wilt aflezen?

Moeder aller virussen was #SpaanseGriep v officieel jan 1918 t/m dec 1920. Was r impact? Mss, maar valt niet af te lezen aan #DowJones. Er was ook nog WOI en economische malaise daarna. Maar wie wil mag claimen dat na griep beurzen gingen lopen #AEX pic.twitter.com/ZlvIXKcdts — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 26, 2020

Update 10:30 uur: Corona biotechs

De collega's van Belegger.nl hebben drie uiterst speculatieve biotech-tipjes voor u:

3 (uiterst speculatieve) biotechs in virusbestrijding om nu te kopen - https://t.co/2CvYIfvZul pic.twitter.com/Hiay0s1p4M — BeleggerNL (@BeleggerNL) January 27, 2020

Ik neus even bij de grafieken en of ze uiterst speculatief zijn, dat is in één oogopslag duidelijk. Bovendien zou ik er nog maar even goed over nadenken, of u niet een beetje aan de late kant ben, om nú nog... Enfin, Novavax kan er wat van:

Moderna oogt minder boom & busterig, maar veel recente koersreactie is hier weer niet te zien?

NanoViricides nog:

Update 09:45 uur: Schade valt mee

Bijna de helft minder reizigers dan een jaar geleden?! FT brengt in kaart hoezeer het corona-virus China ontregelt. Traditioneel gaat de halve Chinese bevolking op reis in de week van nieuwjaar. Dit jaar is thuis blijven het motto.

China railway traffic and passenger flights on Saturday, the first day of lunar new year, both fell about 42% compared with the same day last year. ‘The timing could not have been worse.’ https://t.co/6ltGW2KI3X — Financial Times (@FinancialTimes) January 27, 2020

Marktbreed valt de schade mee? Ik denk het wel, hoewel veel individuele en dan vooral cyclische aandelen gevoelige tikken krijgen. De namen laten zich raden. Air France-KLM is de grootste daler op het Damrak. Het mag denk ik geen verrassing heten. Niet een farmaceut trouwens in heel Europa die hard stijgt.

Meest opvallende: De Duitse en Nederlandse rente dalen maar één basispunt en de VS drie. Dat valt reuze mee. Goud stijgt ook slechts 0,4%. Wel loopt de volatiliteit ruim 20% op - Flow Traders is dan ook de winnaar vandaag - maar noteert nog een bescheiden 14,2. Er zijn ook maar drie adviezen:

ArcelorMittal: naar €18,50 van €19 -Jefferies

ASML: naar €260 van €250 - Deutsche Bank

IMCD: naar buy van hold en naar €90 van €70 - Berenberg

Geklokt om 09:45 uur:

Tot slot, gefeliciteerd Stern. Ik doe er alleen even geen grafiekje bij, want het beste moet nog komen, zal ik maar zeggen.