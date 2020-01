BeursVandaag: Rode borden

Het coronavirus grijpt om zich heen, er zijn nu officieel 2750 zieken en al tachtig doden. De markten dalen, maar er is geen sprake van paniek.

Europese en Amerikaanse futures openen ruim 1% lager

In Azië is Japan met -2% de grootste daler

De Amerikaanse rente noteert vier basispunten lager en de Duitse twee

De dollar trekt aan

Olie zakt fors en goud stijgt

China is zelf de hele week dicht wegens nieuwjaar. Hier is het kale feiten en cijfers liveblog van Reuters.

Factbox: Latest on the coronavirus spreading in China and beyond https://t.co/YBCnVEipaJ pic.twitter.com/kDnOz6AKys — Reuters (@Reuters) January 27, 2020

Zie ik het goed, worden nu in Japan de farmaceuten gekocht en misschien wel een beetje lukraak?

Samen met het Coronavirus groeit ook de interesse in farmabedrijven.



Dit zijn enkele beurswinnaars:#Azearth (+24%)#Koken (+23%)#AirtechJapan (+17%)#Shikibo (+13%)#FujiPharma (+11%)#TaikoPharma (+10%)



De een zijn dood is de ander zijn brood .. pic.twitter.com/zqDK620v2a — Tom Simonts (@TSimonts) January 27, 2020

Intussen is duidelijk dat dit niet zonder gevolgen blijft. Singapore waarschuwt al en de experts verwachten voor Japan ook economische impact. China communiceert hier nog niets over. Vandaar afwachtende beurzen, veel onzekerheid nu en iedereen wil eerst weten hoe groot die schade is, of kan worden.

Dit alles gebeurt terwijl we juist aan de drukste en meest belangrijke beursweek van dit kwartaal beginnen. Naast talloze bedrijven met jaarcijfers - bij ons onder meer Royal Dutch Shell, Unilever, Philips en KPN, komt in de VS Big Tech door met haar resultaten: Amazon, Apple, Facebook en Microsoft staan op de rol.

Verder neemt de Fed een rentebesluit en verlaat vrijdag formeel het VK de EU. U leest alles in mijn vooruitblik van gisteren. Verder is er op dit moment helemaal geen nieuws en er zijn ook geen cijfers. Maar dan ook echt niks.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag, dit is inderdaad alles:

07:53 Coronavirus drukt zwaar op olieprijs

07:13 Virusvrees zet Nikkei fors lager

26 jan Coronavirus hangt boven drukke beursweek

26 jan Privacyboete dreigt voor H&M om bespieden Duitse werknemers

26 jan DNB-baas Knot: inkomstenbelasting kan omlaag

25 jan 'Vertrouwen beleggers loopt op'

24 jan Zorgen om coronavirus wegen op Wall Street

24 jan 'FAA verwacht mogelijk terugkeer 737 MAX in eerste jaarhelft'

24 jan Eerste Europese gevallen coronavirus in Frankrijk

24 jan Wall Street lager door zorgen coronavirus

24 jan 'Boeing overweegt nieuwe productieverlaging Dreamliner'

24 jan Reggeborgh bouwt belang VolkerWessels verder uit

Analistenadvies is er wel met een verhoging voor IMCD:

ArcelorMittal: naar €18,50 van €19 -Jefferies

ASML: naar €260 van €250 - Deutsche Bank

IMCD: naar buy van hold en naar €90 van €70 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts met oplopende bij AMG en afnemende bij Fugro:

De agenda kent eigenlijk alleen een Duitse voorlopende indicator:

00:00 China en Hong Kong gesloten

10:00 Duitsland Ifo Geschäftsklima jan 97,1

14:00 Caterpillar Q4-cijfers

16:00 VS verkopen nieuwe woningen dec 0,8% MoM

En dan nog even dit

Aluvia heet het middel:

China testing HIV drug as treatment for new coronavirus, AbbVie says https://t.co/cEZVjQgSUu pic.twitter.com/cNJ9NocovM — Reuters (@Reuters) January 27, 2020

De eerste de waarschuwt voor de economie, maar de stadstaat geeft geen cijfer:

Singapore says China virus outbreak will hit its economy this year https://t.co/uTDkNjoM4K pic.twitter.com/F7gV37MBMW — Reuters (@Reuters) January 27, 2020

Japan gaat het ook in haar economie merken, menen de experts.

Coronavirus could hit Japan’s economy harder than SARS, say economists https://t.co/ko75qlfS70 — Bloomberg (@business) January 27, 2020

Ongelooflijk dit, Chinese hands-on mentaliteit:

Google zou een monopolist zijn, dat komt het in het kort op neer:

U.S. state AGs, Justice Department officials to meet and coordinate on Google probe: sources https://t.co/9SY0nRSWMP pic.twitter.com/HemCXnhcI5 — Reuters (@Reuters) January 27, 2020

Tesla maakt kennis met de Duitse milieubeweging:

Tesla's Musk seeks to allay water concerns at factory site after protests https://t.co/N5jzR0Ywgk pic.twitter.com/6r5ckL820a — Reuters (@Reuters) January 27, 2020

Bij Amazon is het intern:

Amazon employees escalate climate challenge to management https://t.co/tfbAerhpi4 — Bloomberg (@business) January 27, 2020

Het risico slaat ook al bij commodities neer:

Crop futures slump as spreading virus threatens Chinese demand https://t.co/NT8z0vO0qf pic.twitter.com/z9cHYtMSdG — Bloomberg (@business) January 27, 2020

