TA: Verkoopdruk door coronavirus neemt toe

Update technische positie AEX (27 januari, 12.45 uur):

AEX-index valt nipt uit opwaartse trendkanaal

De Nederlandse beurs komt verder onder druk te taan. Nu de stijgende trend intraday wordt verlaten, treedt een verzwakking op in het technische plaatje.

Van belang is nu of de steun van 602,37 punten (de bodem van 19 november 2019) weet stand te houden.

Bij een overtuigende daling onder dit vangnet zou de verkoopdruk bevestigd worden. In dat geval komt het volgende neerwaartse koersdoel rond de bodem van 6 december 2019 te liggen op 581,02 punten.





Vinger aan de pols

De aandelenmarkten hielden afgelopen week wereldwijd de adem in na de uitbraak van het coronavirus in China. In eerste instantie daalden de koersen. Maar eind vorige week veerden beurzen weer wat op, na acties van de Chinese regering om de verspreiding in te dammen. De Chinese beurs blijft de komende dagen gesloten in verband met de viering van Chinees Nieuwjaar.

Het leed is echter nog niet geleden, nu het besmettelijke virus ook in Frankrijk en Canada is opgedoken.

Overigens vindt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het nog te vroeg om de uitbraak van het virus uit te roepen tot internationale noodsituatie. Wel spreekt de WHO van een noodtoestand voor China.

De beurzen houden de vinger aan de pols en volgen de ontwikkelingen van dag tot dag en soms zelfs van minuut tot minuut.

Gematigde eerste reactie op Chinese beurzen

De Chinese beurzen hebben per saldo gematigd negatief gereageerd op de uitbraak van het virus, dat 2019-nCoV is gedoopt. De China Shanghai Composite index verloor 5%, maar is daarna weer iets opgeveerd. De Hang Seng index werd na een daling van 4,5% opgevangen door de bodem van begin van dit jaar.

Op beide Chinese aandelenmarkten is de technische schade beperkt gebleven. Tot nu toe is het echte 'verkoopvirus' op de aandelenbeurzen uitgebleven. Wellicht dat na het Chinees Nieuwjaar de steunniveaus alsnog opnieuw worden getest.

In de Chinese samenleving is geen sprake van de gebruikelijke euforie naar aanleiding van het Chinese nieuwjaar en de start van het jaar van de Rat. Een goede reden om op beide aandelenbeurzen te kijken waar de kritieke grenzen liggen.

De beurs van Hong Kong test steun 27.857,73

Op de Hang Seng-index is het technische plaatje licht verzwakt. Op korte termijn houden we rekening met uitslagen in de trading range tussen de steun van 27.857,73 (de bodem van 8 januari) en de weerstand van 29.174,92 punten (gevormd op 20 januari).

Een uitbraak buiten deze bandbreedte zal de nieuwe richting bepalen. Na een doorbraak onder de steun van 27.857,73 punten wordt de bodem van 4 december vorig jaar, van rond de 25.995,15 punten, het volgende neerwaartse koersdoel.







Chinese beurs door steun 2.960,44 opgevangen

De recente koersdip bracht de China Shanghai Composite index weer terug onder de voorgaande toppen, waardoor het technische beeld iets verzwakte.

Deze zogeheten 'false move' breekt bovendien de herstelfase naar onderen af, hetgeen de lichte verkoopdruk bevestigt.

De steun rond 2.960,44 heeft de correctie overigens goed opgevangen. De Chinese beurs blijft vooralsnog zijwaarts fluctueren tussen deze steun van 2.960,44 (de bodem van 23 december 2019) en de weerstand van 3.127,17 (gevormd op 14 januari).

Pas na een doorbraak onder de steun van 2.960,44 gaat het luik open en wordt 2.849,24 het volgende neerwaartse koersdoel.