Elk jaar krijgen ongeveer 820.000 Nederlanders griep. Tijdens een gemiddelde griepepidemie in de winter gaan er in Nederland 250 tot 2.000 personen direct aan de griep of aan de gevolgen ervan dood. En dat op circa 17 miljoen inwoners.....



65 mensen dood in China lees ik net in de Telegraaf. Heel erg natuurlijk... Maar op hoeveel Chinezen is dat ook alweer....Juist ja, zo rond de 1,4 miljard.