Geen Happy New Year In China

Geen happy new year voor de Chinezen dit keer. Zaterdag begon voor hen het jaar 2020, het jaar van de Rat. Niet alleen een nieuw jaar, ook de start van een nieuwe serie van de dierenriem, waarvan de Rat het eerste symbool is.

Dat is goed nieuws, want volgens de experts van inspirerendleven.nl is de Rat een 'slim en intelligent dier, die ervan houdt hard te werken, heeft ie een sterke wil en maakt hij makkelijk vrienden', wat in het licht van de handelsoorlog geen overbodige luxe is.

Die info moeten we maar met een gezonde korrel rijst nemen maar zonder gekheid: de viering van het Chinese nieuwjaar gaat dit jaar tegenvallen nu het coronavirus steeds sneller om zich heen grijpt. Of de beurzen er wat van gaan merken is nog de vraag: de situatie is anders dan in 2003 bij de Sars-uitbraak.

Informatievoorziening is beter

China heeft nu (voor zover we weten) veel eerder aan de bel getrokken en de internationale gemeenschap ingelicht. Als het niet al te zeer uit de klauw loopt zal daarom de impact op de beurs meevallen.

De Chinese beurs zelf zal er de eerste dagen weinig van merken, want die blijft tot vrijdag dicht. De piek van het nieuwjaarsfeest was afgelopen vrijdag en zaterdag, maar ze nemen officieel zelfs 14 dagen de tijd om het jaar in te luiden en de meeste bedrijven geven hun werknemers gewoon een week vrij.

Je ziet wel dat China inmiddels is uitgegroeid tot een enorm monster qua schaalgrootte. Wuhan is een stad die niet als eerste bij me opkomt als ik aan China denk maar toch is het de domicilie van meer dan tien miljoen mensen.

Misschien dat Arnhemmers het kennen, want er is al sinds 1999 een stedenband met de Gelderse hoofdstad. In 1926 was het zelfs heel even de hoofdstad van China. Liefhebbers van Chinese historie lezen hier meer daarover.

Qua grootte hoort het in de toptien van China, al komt het lang niet in de buurt bij reuzen Shanghai, Ghangzou en Beijing, die allemaal rond de 23-25 miljoen zitten. Allemaal anderhalf keer Nederland.

Wuhan by train

Wuhan ligt 1150 km onder Beijing maar toch kan je er met de trein in 4 tot 5 uur zijn. Wanneer we in Europa af willen van de goedkope vluchten naar Barcelona en Rome is China dus een goed voorbeeld. Alleen vrees ik dat de bezwaarprocedures in China wat sneller verliepen dan bij ons het geval zal zijn.

Toch is het wel een mooi systeem en het is niet zo duur ook: voor $75 dollar ben je over en als je zakelijk reist kost het wat meer, maar zit/lig je rianter dan in welk vliegtuig dan ook:

In ieder geval: laten we hopen dat ze het snel onder controle krijgen daar dan kan de focus weer snel op de bedrijfscijfers.

Stemming blijft opperbest

U zag vrijdag al dat de stemming onderliggend nog steeds opperbest is. Juichende cijfers van Intel en meevallende inkoopmanagerscijfers in Europa leidden de dans. Intel steeg 8% op de beurs vrijdag en het management van de chipmaker was in een opperbeste stemming.

Dat had z'n weerslag op onze chipmachinefabrikanten, allemaal +2%. De Europese inkoopmanagersindices doen vermoeden dat vooral de Duitse industrie langzaam maar zeker uit het diepe dal klimt.

Komende week blijft het in AEX-kringen nog rustig, al komen er wel een aantal grootmachten door zoals Philips, KPN, Shell en Unilever. Daarnaast zien we vooral veel grote Amerikaanse giganten zoals Apple, Tesla en Facebook ten tonele verschijnen.

Webinar dinsdagavond

Uiteraard volgen we bij IEX Premium alles op de voet en zullen we zo snel als mogelijk onze analyses, meningen etc op de site zetten. Dinsdagavond tenslotte kunt u (er is behalve een stief kwartiertje Fortuna-Feyenoord geen voetbal) deelnemen aan het Lynx-webinar.

Daar worden de tips van het beleggingsdebat eerder dit jaar nogmaals kort besproken plus een aantal additionele aandelen die op dit moment actueel zijn. U kunt daarvoor als reply op deze mail of in de comments op de website verzoeknummers indienen.

Ik hoop u dan te zien, inschrijven voor het webinar gaat via deze link.

Fijne zondag,

Nico Inberg