Gaan we het volgende week op de beurs over cijfers hebben, of over het coronavirus?

Er wacht ons een joekel van een agenda met op Alphabet na Big Tech. Verder komt Big Oil door waaronder Royal Dutch Shell, neemt de Fed een rentebesluit en mag u bij ons cijfers van Unilever, Philips, KPN, Signify, WDP en NSI verwachten. In principe gaat dit de koersen bepalen en dan vooral Big Tech uit de VS.

Echter, de waan van de dag... Mogelijk gaat het coronavirus impact hebben. De autoriteiten lijken wereldwijd zich bewust van het gevaar, maar het virus is zo besmettelijk als wat. Afwachten. Een ding is zeker, we zijn van Davos af. Bent u er iets wijzer geworden, of hebt u een koers zien reageren? Ik niet.

Normaal geeft Niels u - net als Nico is hij ziek, kaartjes mogen in de comments - hier de weekoverzichten. Eigenwijs als ik ben doe ik de jaarscores, omdat het jaarcijferseizoen nu echt, maar dan echt begint. Met ASML, Intel, TSMC en STMicroeletronics zijn er al wel veel chippers door. Die verwachten beter.

Hopelijk kunnen we dat volgende week op dit uur en hier op deze plek ook van de rest zeggen. De koersen lijken er wel een beetje op te rekenen met al dat gestijg? Enfin, aandelen liggen wel goed dit jaar, goud nog beter, bitcoin gilt de grafiek uit en olie en rentes betalen de tol. De volatilitieit... laat verder maar.

AEX

Adyen en Galapgos maken er een mooi wedstrijdje van dit jaar in onze hoofdindex. De uitgevers bevalt het ook wel in 2020, Heineken gaat goed en op ASR na zjjn de financials weer de pineut. Is er dan niemand die Unibail en ArcelorMittal wil hebben? De staalboer alweer -10%, oef.

Wat een scores! Zoals het de AMX betaamt vliegen alle onderliggende aandelen weer een kant uit. Er zijn amper die de gulden middenweg bewandelen. Toch zijn het de winnaars van vorig jaar die ook nu goed liggen en onderaan vindt u bekende aandelen, waar u misschien al menige nacht van wakker hebt gelegen.

De AScX maakt het misschien nog bonter. Alfen surft denkt ik mee op de Tesla en algehele elektriekhype. Bizar dit. Vivoryon is net zo speculatief als Kiadis. Daaronder vindt u reeks stiekeme, maar wel hele mooie stijgers. Onderaan is het tanden kansen vanaf zeg maar Brunel. En behoorlijk ook.

Als er geen gekke dingen meer gebeuren op Wall Street, tot zo ver vandaag. Prettig weekend en tot zondag bij mijn vooruitblik op in ieder geval de drukste week van het kwartaal.