Liveblog: HAL, Vivoryon en Fugro

Update 14:45 uur: Ronflonflon met Vivoryon

Vivoryon is de uitschieter aan de onderkant vandaag. Het huidige patroontje in de grafiek komt bekend voor? Niet zo lang geleden ziet u er nog een en in de lange grafiek telt u er nog meer, zeker met wat fantasie. Geldt ook voor andere zeer speculatieve - even oneerbiedig - one trick pony, of éénmotorige mug biotechs.

Update 13:45 uur: Akzo Nobel afdeling Wuhan

Het bericht is van ANP, dat het helaas niet doorsluist naar financiële dochter AFN, waarvan u het nieuws weer bij ons op de site leest. Maakt verder niet, op BI hieronder leest u het ook. Citaat:

Verfconcern AkzoNobel houdt de situatie in Wuhan nauwgezet om de gaten. De onderneming heeft een poedercoatingfabriek in de Chinese miljoenenstad, die vanwege de uitbraak van het coronavirus hermetisch is afgesloten. Ook heeft de onderneming er een kantoor.

AkzoNobel wil ook niet zeggen hoeveel medewerkers het aan het werk heeft op de betreffende locaties. De producten die in Wuhan worden geproduceerd, zijn louter bestemd voor de lokale markt. Dus de impact van de maatregelen om het virus de kop in te drukken lijkt “relatief” beperkt.

Geluk bij een ongeluk is dat de fabriek toch al dicht ging in verband met het Chinese nieuwjaar. Toch goed om te weten dat het bedrijf in Wuhan zit, maar (vooralsnog) is er geen impact op de resultaten. Het verfaandeel beweegt ook in lijn met de AEX.

AkzoNobel neemt maatregelen bij zijn fabriek in Wuhan, de Chinese stad die wordt geteisterd door het coronavirus https://t.co/3FhiuAOT7v — Business Insider Nederland (@BINederland) January 24, 2020

Update 13:30 uur: In HAL we Trust?

HAL Trust Unit, zoals het fonds officieel heet, is het Royal Dutch Shell van de Lokale Markt. Met een waarde van €12,2 miljard is ze daarvoor veel te groot, maar omdat de dagelijkse omzet en free float laag is - u mag mee beleggen met de familie Van der Vorm en verder niks meer en niks minder - noteert ze lokaal.

Even tussendoor, woensdagavond nog meldde HAL per ultimo 2019 €13,6 miljard intrinsieke waarde, ofwel op papier is er een korting of discount van zo'n 10%. Het is maar dat u het weet. De vergelijking met Olies gaat verder op, want ook HAL belegt en onderneemt strategisch en louter en alleen voor de lange termijn.

En hoe, zie hier de logaritmische, herbelegde (non-)vergelijking met de AEX sinds de start van de index in maart 1983. Laatste paar jaar is inderdaad beduidend minder, maar het kan niet altijd feest zijn.

HAL kan net als Shell ook heel goed rekenen. Dat doet ze denk ik nu ook bij scheepsbouwer IHC, waar ze volgens FD en De Tijd een (altijd aanmerkelijk) belang met baggeraars Van Oord en Deme in wil, of zelfs helemaal wil overnemen. Pikant, want HAL is zelf weer voor 40,9% eigenaar van Boskalis.

Het heet dat die drie baggeraars (u mist alleen Jan de Nul in dit rijtje) willen voorkomen dat IHC een Chinese eigenaar krijgt, een land dat al een concurrent is voor hen allemaal. De werf weet als geen ander hoe ze baggerschepen moet bouwen en al die lagelandenbaggeraars zijn er meen ik kind aan huis.

Klinkt allemaal niet onlogisch en HAL wil uiteraard haar belang in Boskalis beschermen, dat ze juist de laatste tijd heeft uitgebreid. Misschien ook wel weer mede met IHC in het achterhoofd, wie weet. In ieder geval stroomt het zoute water bij de FC van der Vorm door de aderen en denkt ze altijd ver vooruit.

Dit is ook de analyse van KBC vandaag, maar ik mis hier één puntje in. Met de verkoop van GrandVision klotst er uit mijn hoofd een miljardje of vijf de kassa in van HAL en dat geld moet ergens heen. Cash is er dus en maritiem is al een speerpunt, want HAL heeft ook 15,9% van SBM Offshore (en 48,1% van Vopak).

Het scoort vandaag in FD en De Tijd dat ze willen voorkomen dat IHC naar China gaat, maar de Rotterdamsche Reekenmeesters denken altijd eerst aan zichzelf en gaan geen cent te veel betalen. U kan meeprofiteren als aandeelhouder en als liefhebber van beursverhalen zorgt HAL altijd weer voor fantasie.

Update 10:50: God save the Queen

Als er iets meevalt vandaag, zijn het wel de Britse inkoopmanagersindices.

Bloomberg heeft, of verzint er zo u wilt, een heel verhaal bij. Want het kan natuurlijk ook zijn dat het eiland opgelucht is dat Harry en Megan... Grapje, hoor.

A flash reading of the U.K. economy jumped as firms cited reduced political uncertainty in the wake of Boris Johnson's decisive election victory https://t.co/OxC0lSiMvW pic.twitter.com/iSDBYRy5ej — Bloomberg Markets (@markets) January 24, 2020

Update 09:45: Mooie start

De eerste schattingen inkoopmanagersindices Duitsland en Frankrijk over deze maand druppelen net binnen. Frankrijk druppelt inderdaad en Duitsland valt gelukkig mee, hoewel de industrie nog altijd ver van huis is.

Het Damrak vindt het allemaal best en net als de andere beurzen ziet er alles er lentegroen uit. Hoe inclusief. Er is alleen geen grote gemene deler, ofwel cyclisch en financials die het beter doen dan defensief in zo'n geval. Het beweegt allemaal door elkaar heen. Even wat breder kijken: heeft China de boel onder controle?

U weet dan meteen waarom het gaat en daar duidt wellicht dit verhaal in WSJ op.

People close to the Wuhan government said officials remained overly optimistic that the outbreak would be contained while they focused on other priorities https://t.co/A0LNZ5hFCa — The Wall Street Journal (@WSJ) January 24, 2020

Nu even strikt Damrak. Wie heeft daar net relatief enorm veel Fugro ingeslagen? Dit gaat er normaal niet eens op de slotveiling doorheen. Ik hoor u al hardop denken: een shorter die aan lapt. Kan, maar is geen bewijs. Wel bouwt grootste shorter Marshall Wace af, maar dat fonds doet het vooralsnog geleidelijk.

De opvallendste fondsen zijn nu wellicht:

Ahold Delhaize lift misschien mee op Carrefour (+4%), dat gisteren omzet 2019 meldde

Als het om het coronavirus gaat, kijkt u eerst naar Air France-KLM. Dat herstelt

Takeaway krijgt een tik op die vertraging, want toch wat onzekerheid

HAL geeft lokaal geen kik

Reuters meldt over Takeaway:

"While as a base case we expect the deal in the end to go through fully unconditional, the postponed completion of the transaction (originally expected for today) is unhelpful, in our view," JP Morgan says.

Hier de adviezen:

ASML: naar €325 van €275 (over weight) - InsingerGilissen

ING: naar €13,30 van €13 (buy) - KBC

Philips: naar €44,20 van €39,40 - JP Morgan

Unilever: naar buy van hold en naar €59 van €53 - Jefferies

Van Lanschot Kempen: naar €28,50 van €27,60 - Kepler Cheuvreux

Euronext: naar €98 van €86 - Citigroup

Euronext: naar €81,30 van €78,45 - Credit Suisse

