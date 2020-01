Liveblog: Bescheiden rally

Update 09:45: Mooie start

De eerste schattingen inkoopmanagersindices Duitsland en Frankrijk over deze maand druppelen net binnen. Frankrijk druppelt inderdaad en Duitsland valt gelukkig mee, hoewel de industrie nog altijd ver van huis is.

Het Damrak vindt het allemaal best en net als de andere beurzen ziet er alles er lentegroen uit. Hoe inclusief. Er is alleen geen grote gemene deler, ofwel cyclisch en financials die het beter doen dan defensief in zo'n geval. Het beweegt allemaal door elkaar heen. Even wat breder kijken: heeft China de boel onder controle?

U weet dan meteen waarom het gaat en daar duidt wellicht dit verhaal in WSJ op.

People close to the Wuhan government said officials remained overly optimistic that the outbreak would be contained while they focused on other priorities https://t.co/A0LNZ5hFCa — The Wall Street Journal (@WSJ) January 24, 2020

Nu even strikt Damrak. Wie heeft daar net relatief enorm veel Fugro ingeslagen? Dit gaat er normaal niet eens op de slotveiling doorheen. Ik hoor u al hardop denken: een shorter die aan lapt. Kan, maar is geen bewijs. Wel bouwt grootste shorter Marshall Wace af, maar dat fonds doet het vooralsnog geleidelijk.

De opvallendste fondsen zijn nu wellicht:

Ahold Delhaize lift misschien mee op Carrefour (+4%), dat gisteren omzet 2019 meldde

Als het om het coronavirus gaat, kijkt u eerst naar Air France-KLM. Dat herstelt

Takeaway krijgt een tik op die vertraging, want toch wat onzekerheid

HAL geeft lokaal geen kik

Reuters meldt over Takeaway:

"While as a base case we expect the deal in the end to go through fully unconditional, the postponed completion of the transaction (originally expected for today) is unhelpful, in our view," JP Morgan says.

Hier de adviezen:

ASML: naar €325 van €275 (over weight) - InsingerGilissen

ING: naar €13,30 van €13 (buy) - KBC

Philips: naar €44,20 van €39,40 - JP Morgan

Unilever: naar buy van hold en naar €59 van €53 - Jefferies

Van Lanschot Kempen: naar €28,50 van €27,60 - Kepler Cheuvreux

Euronext: naar €98 van €86 - Citigroup

Euronext: naar €81,30 van €78,45 - Credit Suisse

Geklokt om 09:45 uur: