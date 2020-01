Slot: Vandaag is rood

Het is een dag om snel te vergeten. Gedurende de handelsdag dook de AEX (-1,0%) steeds dieper in het rood. Hiermee presteren we zelfs een tikje slechter dan de DAX (-0,9%) en CAC (-0,5%).

Het was ook de dag waarop de Europese Centrale Bank de depositorente handhaafde op -0,5%. Dit betekent dat banken 0,5% moeten betalen om hun geld te stallen bij de ECB. Dit is precies volgens verwachting, waardoor de beurzen hier niet of nauwelijks door bewogen.

Ook de persconferentie van ECB-voorzitter Christine Lagarde was niet heel spectaculair. Er komt een evaluatie van het ECB-beleid, maar heel concreet werd het niet. Ach, ze neemt in ieder geval geen overhaaste beslissingen. Dat scheelt alweer.

Verder melden diverse media dat de beurzen onder druk staan vanwege het Coronavirus. Daarover valt te discussiëren, aangezien de Nasdaq100 slechts nipt in het rood noteert. In Europa presteren we veel slechter, maar het is niet zo dat we hele heftige spikes omlaag zien.

Als er echt paniek op de markten was geweest vanwege het virus dan waren de schommelingen wel groter geweest. Alleen de Chinese beurs (-3,0%) kreeg vanochtend een echte tik door het virus.

Sligro

Sligro is met een plus van 4,1% de topper van de dag. De groothandel kende een ronduit beroerd jaar, maar blijkbaar hadden beleggers nog voor erger gevreesd. De omzet klom weliswaar licht met 2%, maar onderaan de streep rolde er een 24% lagere winst uit.

Dit wordt veroorzaakt door hogere transportkosten en oplopende IT-kosten. Misschien is het een meevaller dat het bedrijf niet tornt aan het dividend. Deze blijft gehandhaafd op €1,40. Dit betekent een dividendrendement van 5,6%.

Hoewel het geen jaar is geweest om trots op te zijn, ziet de IEX Beleggersdesk kansen. Het familiebedrijf heeft een uitermate goed trackrecord en het management verwacht op middellange termijn de winstgevendheid te kunnen verbeteren.

Rentes

Risk off in renteland. De vergoedingen op tienjaars staatspapier maken een duikvlucht. Zelfs Italië wordt gezien als een veilige haven. Het moet niet gekker worden.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Brede markt

De AEX gaat 1,0% omlaag en daarmee presteren we een tikje slechter dan de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 7,8% en noteert 12,7 punten.

Wall Street houdt de schade aanmerkelijk beter beperkt. Grootste daler is de Dow Jones met een min van 0,6%

De euro zakt 0,5% en noteert 1,104 ten opzichte van de dollar. Dit maakt de negerlaag tegen de yankees alleen maar pijnlijker.

Goud (+0,3%) maakt zijn naam als veilige haven waar.

Olie: WTI (-2,1%) en Brent (-2,0%) worden wederom gedumpt.

Bitcoin (-3,7%) valt tegen.



Het Damrak

Zwaargewicht ASML (-2,1%) zorgt ervoor dat we in Amsterdam achterblijven. Het is een opvallende beweging, want Besi (+1,0%) houdt het hoofd goed boven water. Gisteravond nabeurs publiceerde Texas Instruments (-1,1%) de jaarcijfers.

(-2,1%) zorgt ervoor dat we in Amsterdam achterblijven. Het is een opvallende beweging, want Besi (+1,0%) houdt het hoofd goed boven water. Gisteravond nabeurs publiceerde Texas Instruments (-1,1%) de jaarcijfers. Defensieve havens blijven aanmerkelijk beter liggen. Ahold (+0,2%) sleept er zelfs een plus uit.

(+0,2%) sleept er zelfs een plus uit. IMCD (-3,5%) raakt de winst van gisteren volledig kwijt.

(-3,5%) raakt de winst van gisteren volledig kwijt. OCI (-3,9%) belandt op een belangrijk steunniveau. Volgens de analisten van Tostrams ligt deze op €16,80, want dit is de bodem van 2019.

(-3,9%) belandt op een belangrijk steunniveau. Volgens de analisten van Tostrams ligt deze op €16,80, want dit is de bodem van 2019. Flow Traders (-2,6%) profiteert bepaald niet van de hogere volatiliteit op de financiële markten.

(-2,6%) profiteert bepaald niet van de hogere volatiliteit op de financiële markten. Alfen (-3,7%) vliegt de laatste weken alle kanten op.

(-3,7%) vliegt de laatste weken alle kanten op. Op een fors volume winst Sif (+4,6%) aan terrein. Een duidelijk aanwijsbare reden kunnen we echter niet vinden.

(+4,6%) aan terrein. Een duidelijk aanwijsbare reden kunnen we echter niet vinden. Pharming (-3,6%) zakt de laatste tijd wat weg.

Adviezen

Accell: naar €28 van €25 - Kepler Cheuvreux

Aegon: naar €5,30 van €5,90 - HSBC

ASML: naar €300 van €265 - UBS

ASML: naar €320 van €295 - Berenberg

ASML: naar €320 van €295 - Liberum

ASR: naar €44 van €44,20 - HSBC

Boskalis: naar houden van kopen en €22,50 - ABN Amro

NN: naar kopen van houden en naar €42 van €39,70

Prosus: starten met overweight en €92 - Morgan Stanley

Relx: naar €21,20 van €20,25 en verkopen - UBS

Takeaway: naar €110 van €95 - Credit Suisse

De dag van morgen