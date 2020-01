Liveblog: Adyen, ASML en Sligro

Update 11:10 uur: Oranje doet niet aan groen

Gokfje, dit plaatje en deze cijfers gaat u vandaag vaker tegenkomen. Eurostat meldt dit. Volgende week jaarcijfers en dividendvoorstel (unchanged waarschijnlijk) van Royal Dutch Shell, voeg ik er aan toe. Die zijn ook niet al te best. Maar dat weten we als sinds die halve waarschuwing een maand terug.

Update 11:00 uur: Stierenren Adyen

Met intussen ruim €800 op het bord is Adyen niet echt een lekker handelaaandeel, laat staan voor de gemiddelde particulier. Een omgekeerde splitsing kan wat betreft wonderen doen. Want er is vaak genoeg te doen en prijsactie. Enfin, ik heb zelf ook niet opgelet, maar na een lange pauze beweegt Adyen weer.

Gestaag opwaarts welteverstaan, zoals u ziet. Wat een rit. Sinds die bodem vorig najaar is er bijna 45% bijgekomen en vandaag wordt er weer pannenbier geserveerd bij Adyen. Waarom kent de beurs het woord top- of all time high bier eigenlijk niet? Andere discussie.

Ik begin er niet voor niets over dat Adyen geen jan-met-de-pet-aandeel is. Het zijn de analisten die steeds enthousiaster over het fonds worden. Hierboven ziet u al hun omzet- en winstverwachtingen lekker gestaag oplopen en hieronder ziet u weer hun aanbevelingen steeds verder naar boven opschuiven.

En de veelal institutonele investeerders die in Adyen zijn belegd lezen die rapporten ook en het verschil met particulieren is dat zij het meestal niet beter weten. Grapje hoor, maar het zou mede een verklaring kunnen zijn voor de opgang. De volgende afspraak met Adyen is overigens pas op 27 februari.

Dan zijn er de jaarcijfers 2019. De omzetverwachting luidt €496,94 miljoen en de winst per aandeel consensus is €6,77 (Reuters).

Update 09:45 uur: Rommelige start

Dit is een Chinese krant. De straten van Wuham, waar een slordige 10 miljoen mensen wonen, zijn leeg en de stad lijkt uitgestorven, is de boodschap.

Only a few pedestrians and vehicles could be seen in the central area of Wuchang district, Wuhan on Thursday. Local residents chose to stay at home and many have canceled the big family gatherings on the eve of #SpringFestival the next day, GT reporters learned. #WuhanCoronavirus pic.twitter.com/2BLlt9ptdG — Global Times (@globaltimesnews) January 23, 2020

Het plaatje is van Isabelnet, een Amerikaanse dataverzamelaar die ik op Twitter volg juist voor zulke plaatjes. Inderdaad, net als bij politiek kan er op korte termijn veel ruis en prijsactie zijn, maar is er nooit blijvende impact op het presteren van bedrijven, ofwel de omzetten en winsten.

Veel is er niet te vertellen over het eerste uurtje handel op het Damrak, ondanks dat u her en der flinke minnen ziet. Rommelig, ik zie ook geen duidelijke risk-off modus, ofwel defensieve aandelen die beter blijven liggen dan de offensieve. Sligro reageert goed op haar jaarcijfers en Alfen en Vivoryon bewegen weer.

Verder zijn het de adviezen die hier en daar zichtbaar impact hebben. Er zijn zoveel analisten die ASML volgen, dat ik meer bijstellingen verwacht vandaag. Ik plak ze er gewoon bij.

Aegon: naar €5,30 van €5,90 - HSBC

ASML: naar €300 van €265 - UBS

ASML: naar €320 van €295 - Berenberg

ASML: naar €320 van €295 - Liberum

ASR: naae €44 van €44,20 - HSBC

NN: naar buy van hold en naar €42 van €39,70

Prosus: starten met overweight en €92 - Morgan Stanley

Boskalis: naar hold van buy (€22,50) - ABN Amro

Takeaway: naar €110 van €95 - Credit Suisse

Accell: naar €28 van €25 - Kepler Cheuvreux

Geklokt om 09:45 uur. Oh ja, wel een beetje typisch dat ASML nu harder dan daalt dan gisteren op de cijfers. In Parijs doet STMicrolectronics trouwens +4,0% op jaarcijfers. Het laat ASMI en Besi ook onberoerd. Nog één ding: alle ogen zijn dit jaar gericht op Galapapgos met al +13%, maar Adyen staat ook al 11% hoger.