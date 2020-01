quote: Weert=No.1 schreef op 23 jan 2020 om 14:19:

Hr. Snugger. U heeft gelijk. Die 3 Vulkaanuitbarstingen + de Kolossale bosbranden in Australië hebben meer negatieve impact dan de totale uitgaven aan klimaatverbetering. Afgezien het enorme kappen van regenwouden. Dit laatste gaat ons nog op een zeer smerige negatieve wijze verrassen. Die wouden zijn onvervangbaar.

Zo was ie niet bedoeld trouwens… Er zit een relatie tussen vulkaangeweld en indexen, is, en was, de strekking.