After the transitional year that was 2019, we are heading into 2020 full of energy and confidence.

Aldus CEO Koen Slippens van Sligro bij de jaarcijfers 2019. Inderdaad, die vergeten we maar snel. Ondanks de vreselijke daling vorig jaar is het aandeel geen spat goedkoper geworden. Achteraf kan het nu een koopje blijken bij dit bedrijf met het mooie trackrecord, maar het is zeker geen no-brainer.

Het bescheiden, maar soms wat lawaaiige Rood Mircotec is ook door, hier het persbericht voor de liefhebbers.

Revenue stable at EUR 13.2 million in 2019 compared to 2018

Substantial increase in revenue in second half over first half of 2019

Industrial sector increased to 50% of total revenue

Over naar de brede markt, want... er zijn intussen 600 coronavirusbesmettingen en al zeventien doden. Wuhan zit op slot en hoe moet dat volgende week, als China nieuwjaar viert en het halve land op reis gaat? In ieder geval heet het dat de koersen in China en Azië tot 2% lager staan op de mogelijke epidemie.

China locks down city of 11 million at epicenter of virus outbreak https://t.co/oDDAqjw8Su pic.twitter.com/8qlKAvMkjs — Reuters (@Reuters) January 23, 2020

Nuttig plaatje van Jeroen Blokland, het is niet zo raar dat de koersen intussen echt lijken te reageren. Een ware epidemie kan behalve veel levens ook procenten BBP schelen.

Lijstje Bloomberg met de slachtoffers, het gaat vooral om ouderen:

De koersen lopen en vooral China daalt, maar vergeet niet dat dit een echte particulierenbeurs is. Tijden niks en dan ineens, dat werk. Er is echter nu niet één vrolijke koers te ontdekken en vooral olie ligt slecht. Al het hele jaar eigenlijk. De Amerikaanse rente daalt twee en de Duitse één basispunt, ofwel riks-off.

Analistenadvies luidt als volgt met een verhoging voor NN en Boskalis:

Aegon: naar €5,30 van €5,90 - HSBC

ASML: naar €320 van €295 - Berenberg

ASML: naar €320 van €295 - Liberum

ASR: naae €44 van €44,20 - HSBC

NN: naar buy van hold en naar €42 van €39,70

Prosus: starten met overweight en €92 - Morgan Stanley

Boskalis: naar hold van buy (€22,50) - ABN Amro

Takeaway: naar €11 van €95 - Credit Suisse

De AFM meldt deze shorts, die bij Takeaway blijven nog altijd oplopen:

De agenda met een ECB non-rentebesluit naar verwachting:

00:50 Japan export dec -4,2%

00:50 Japan import dec -3,4%

08:00 Euronav Q4-cijfers

08:00 Rood Microtech Q4-cijfers

08:00 Sligro Q4-cijfers

09:00 Core Labs notering $0,25 ex-dividend

13:00 Kimberly Clark Q4-cijfers

13:45 ECB rentebesluit -0,5%

14:30 ECB persconferentie president Christine Lagarde

14:30 VS wekelijkse jobless claims

16:00 EU consumentenvertrouwen jan -7,6

En dan nog even dit

Beetje stil rond Apple eigenlijk, terwijl het aandeel het juist zo goed doet:

Apple suppliers plan to begin mass production of a new low-cost iPhone in February. The new iPhone will look a lot like the old iPhone 8 — and will be considerably cheaper than upcoming high-end versions https://t.co/fTZqfGH3ij via @QuickTake pic.twitter.com/foVv0unjfo — Bloomberg (@business) January 23, 2020

Het lawaai zit hier bij Tesla:

Tesla reached a $100 billion market valuation for the first time, in a sign of Wall Street's confidence in an all-electric future https://t.co/9f8lfL5Uwv pic.twitter.com/o4jls7chdm — Reuters (@Reuters) January 23, 2020

Schade Deutsland, alles ist vorbei?

Totally ridiculous! #Tesla surges past $100bn market value, eclipsing all German car comps. VW sold almost 30 times as many cars last year as Musk. https://t.co/EKuHIcgRTI pic.twitter.com/8prgfhi7JR — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 22, 2020

Eigenlijk ook wel een puntje, zijn technologiebedrijven intussen niet net zo belangrijk voor het Pentagon als traditionele wapenbedrijven als Lockheed Martin. Rayteon, Northrop Grunman, General Dynamics en ook Boeing?

Amazon files motion to halt Microsoft's work on Pentagon's JEDI contract https://t.co/ZSpmWVS8Ih pic.twitter.com/LBPB8FkwDR — Reuters (@Reuters) January 23, 2020

Over Boeing gesproken:

Boeing CEO expects to resume 737 MAX production before mid-year https://t.co/daaRPBETiE pic.twitter.com/AxVXatcRbC — Reuters (@Reuters) January 23, 2020

Of we vliegen straks met Toyota:

Toyota is investing almost $400 million in Joby Aviation, a flying car startup. Technology advances have put commercialisation within reach, and regulators will slowly come to grips with the idea. Finding actual customers is the hard part: https://t.co/huvEbEMemM @KatrinaHamlin pic.twitter.com/aq3tXpAt1O — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) January 23, 2020

Intussen bij de wat nu al streaming battle heet tussen Netlix, Disney, HBO, Apple, Amazon en misschien wel Uitzending Gemist.

Amazon's "Star Trek: Picard" will kick off a space streaming war with Disney+ and "The Mandalorian", which are finally debuting in Europe https://t.co/bGGIS1NsWY — Bloomberg (@business) January 23, 2020

Het Reuters economenpanel denkt dat de handelsdeal VS-China alleen risico wat beperkt:

U.S. economy to coast, no big boost expected from trade deal: Reuters poll https://t.co/uSYxavuCOu pic.twitter.com/zeOk5NPhNm — Reuters (@Reuters) January 23, 2020

Dat de VS over het handelstekort met de EU valt is misschien niet eens zo raar?

Oops! US Trump has reiterated at #WEF20 in Davos that EU is worst than China when it comes to trade. Says he’s seeking trade deal w/EU before election that could pave way for lowering US trade deficit w/EU. Says he targeted China first, b/c EU more difficult to deal with(via BBG) pic.twitter.com/0bFpgwqJXz — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 22, 2020

De Chinese poort gaat verder open, maar er is altijd een maar:

China’s finance world opens up to foreigners. Sort of https://t.co/rYhOTXozud — Bloomberg (@business) January 23, 2020

Zo, ga es wat doen Frau Merkel, zegt Bloomberg onomwonden:

Angela Merkel is running out of time to reset the German economy before her era as chancellor draws to a close https://t.co/XHkvRaqKjl — Bloomberg (@business) January 23, 2020

Politiek gedonder hoort bij Italië sinds ruim tweeduizend jaar geleden Ceasar de Rubicon over stak, meen ik en het schijnt alweer raak te zijn in Rome.

Oops! Italy PM Conte cancels trip to Davos amid coalition turmoil in #Italy. Italy 10y risk spread over Germany now at 160bps. #WEF20 pic.twitter.com/tOYhals65W — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 23, 2020

Kuch, het zijn vast alleen de Arabieren. Amerikanen, Russen, Chinezen, Britten, Fransen, Israëliërs en Friezen en Limburgers zouden echt niet op het idee komen. Enfin, niemands telefoon is nog veilig.

Spyware is getting so smart even the billionaires aren’t immune https://t.co/GX5AdUjagb — Bloomberg (@business) January 23, 2020

