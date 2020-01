TA: Correctie door coronavirus

De AEX blijft technisch goed. Wel zeggen de indicatoren om vinger aan de pols te houden nu het coronavirus zich verspreidt.

Beleggers wereldwijd houden de vinger aan de pols nu het dodental als gevolg van het coronavirus langzaam oploopt. Nu het virus ook in de Verenigde Staten de kop heeft opgestoken, zetten de belangrijkste beursgraadmeters een stapje terug.

In eerste instantie worden beursfondsen in de reisbranche zoals luchtvaartmaatschappijen, boekingplatforms en hotelketens getroffen. Er wordt koortsachtig gezocht naar een medicijn voor het virus, zeker omdat de risico's lijken op die tijdens de SARS-uitbraak in 2003.

De Nederlandse beurs blijft technisch goed liggen, ondanks de tussentijdse dip. Puntje van zorg zijn wel de eerste tekenen van negatieve divergentie tussen de AEX en de indicatoren.

Vandaag leg ik de AEX onder het röntgenapparaat, met bijzondere aandacht voor de RSI.

AEX dipt

De AEX deed aanvankelijk een stapje terug, maar door het herstel is de schade beperkt gebleven. De AEX-index blijft binnen de grenzen van de stijgende trend. Zolang de koers boven de top 602,37 (van 19 november 2019) weet te blijven, oogt het technische beeld positief.

Het lijkt vooralsnog een kwestie van tijd voordat de uptrend wordt hervat.

RSI geeft signaal om alert te zijn

De Relative Strength Index wordt afgekort als RSI (op de onderste helft van de grafiek). De RSI geeft op korte termijn een patroon met lagere topjes aan, terwijl de AEX nog hogere toppen laat zien.

Deze afwijking, ook wel negatieve divergentie genoemd, kan een eerste signaal zijn van een nakende trendverandering. Het geeft aan dat de kracht van de AEX afneemt. Let op: hieruit kunnen geen directe verkoopsignalen afgeleid worden, want in een stijgende trend kan een beurs soms wekenlang deze divergentie aangeven.

Het is wel een teken om de vinger aan de pols te houden. Opletten dus, bij een duidelijke daling onder de eerste steun 602,37 treedt een trendbreuk, alsmede verzwakking op.

Uitleg RSI (Relative Strength Index)

De RSI is een technische indicator die de kracht van de laatste koersstijgingen vergelijkt met die van de laatste koersdalingen. Hiermee kunnen overgekochte (> 70: overbought) condities gevonden worden. Hieraan kunnen echter geen directe koop- of verkoopsignalen ontleend worden, want een aandeel in een sterke stijgende trend kan soms wekenlang overbought blijven.

Het gaat bij de RSI vooral om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf. Deze situatie treedt op indien de koers nog hogere toppen vormt, terwijl de RSI lagere toppen begint te vormen. Dat zijn vaak signalen van een nakende trendverandering.