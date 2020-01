ASML maakt gelijke netto winst als vorig jaar. KW verhouding van 45! Dit kun je toch niet serieus nemen? Die knetterdure aandelen kopen ze dan ook nog zelf op, zodat ze de winst ook nog eens verkwanselen ook nog. Als het even tegenzit staan ze weer op de stoep van overheid om het handje op te houden, net als in 2009. Ik vind het een mooi bedrijf, daar niet van, maar kom later niet bij mij (belasting betaler) om goedkoop een deel van je werknemers te parkeren.