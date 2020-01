Liveblog: Is dit alles?

Update 09:30: Hallo, waar is iedereen?

Beetje lauwe, zeg maar jaja-we-weten-het-nu-wel reacties op de Q4's of jaarcijfers van ASML. De koers doet nu ruim -1% en dat is toch ook niet echt bezit van de zaak, einde vermaak. Niettemin mag u zich afvragen hoeveel opwaarts potentieel de koers nog heeft en, bij een daling, hoeveel downside er is.

Verder is het ontzettend rustig op het Damrak. Prosus daalt op die Naspers verkoop, Alfen heeft weer eens opvlieger... en dat is het eigenlijk wel. Ik zie niet één koers waar ook maar iemand van op tilt hoeft te gaan. Zelfs de adviezen hebben niet zoveel impact.

Adyen: naar €740 van €670 - Berenberg

Unilever: naar hold van buy en naar €55 van €60 - Berenberg

Prosus: naar €71 van €67 - HSBC

Air France-KLM: naar €10,40 van €9,40 - Barclays

Geklokt om 09:30 uur. Zoek de verschillen met gisteren, zal ik maar zeggen.