BeursVandaag: Virusvrees

Deze versie van het coronavirus lijkt sterk op het uit 2003 bekende SARS.Voor beleggers kan de studie Learning from SARS: Preparing for the Next Disease Outbreak (url : www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92473/#... interesant zijn.Mijn voorlopige conclussie bij een tijdelijke uitbraak zoals SARS en MERS is een éénmalige negatieve GDP impact voor de getroffen landen 1% (China) - 4% (HongKong). Wereldwijd < 0.4%In 2003 was de invloed op de AEX een dipje in aprilDoe er uw voordeel mee.