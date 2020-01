quote: Andy5 schreef op 21 jan 2020 om 07:48:

Gaat m voorlopig niet worden. Ze hebben een reden gevonden om eens flink winst te nemen ‘het Corona virus’..

loop ik al een paar dagen te roepen,kan trouwens een bakkie ellende geven is van mens op mens overdraagbaar net zoals alle andere corona virussen eerst wisten ze dat zogenaamd niet of was het heel onwaarschijnlijk. reis verbod chinezen misschien is Trump ook al besmet die heeft ze verleden week gezien.Incubatietijd 10 dagen dat maakt het link,je ziet eerst niet als iemand ziek is .En ik weet zeker in China vzijn er meer mensen besmet dan 240