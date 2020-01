Slot: Besi richting nieuwe high

De AEX (-0,2%) maakt vandaag een pas op de plaats. Wall Street is dicht en dan zien we wel vaker dat de bewegingen beperkt zijn.

Het verschil tussen de hoogste en laagste dagkoers is slechts twee punten. Dan weet u wat voor dag het is geweest. Toch zijn er een paar aandelen die een interessant koersverloop hebben. Eentje daarvan is Besi (+1,4%). De chipper uit Duiven kruipt aardig in de buurt van zijn hoogste koers ooit.

Deze all time high werd neergezet op 26 maart 2018, toen de chipper sloot op €42,42. In werkelijkheid sloot het aandeel boven de €80, maar vlak daarna werd er een stock split doorgevoerd. Een hele ongelukkige timing, omdat het aandeel binnen enkele maanden halveerde. Allemaal het gevolg van de afkoeling in de chipmarkt.



In de bovenstaande grafiek ziet u dat het herstel nu echt lijkt ingezet. Het grappige is dat we dit nog niet duidelijk aan de cijfers kunnen zien. In het derde kwartaal daalde de omzet met 3% en voor het afgelopen kwartaal verwacht het management dat de opbrengsten gelijk blijven.

Nog geen sprake van euforie

Van euforie is dus geen sprake. Dat terwijl de koers wel omhoog spuit. Dit geeft maar weer aan dat de markt altijd vooruit kijkt. Aangezien Besi regelmatig positief verrast, zal het mij niet verbazen als er over het vierde kwartaal een mooie omzetstijging uit rolt.

Echter, waar beleggers vooral opletten, is de outlook voor het eerste halfjaar. Als die tegenvalt dan hebben we de poppen aan het dansen. De IEX Beleggersdesk vindt overigens dat Besi goed gepositioneerd is om maximaal te profiteren van de volgende upcycle. Op 20 februari publiceert het bedrijf zijn vierdekwartaalcijfers.

Rentes

Obligatiehandelaren lijken een dagje vrij te hebben genomen.



Brede markt

De AEX gaat 0,2% omlaag en daarmee blijven we de Fransen (-0,4%) voor. Positieve 'uitschieter' is de DAX met een plus van 0,2%.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 3,3% en noteert 11,0 punten.

Wall Street is gesloten in verband met Martin Luther King Day.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,108 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,2%) valt niet tegen.

Olie: WTI (-0,1%) en Brent (+0,1%) blijven dicht bij huis.

Bitcoin (-3,2%) koelt wat af.



Het Damrak

Galapagos (+2,8%) feest vrolijk door. Wederom staat er een all time high op het bord.

ABN Amro (-1,8%) krijgt daarentegen een downgrade van The Royal Bank of Canada. Het aandeel gaat naar houden van outperform.

Winkelvastgoed zit al enige tijd in de hoek waar de klappen vallen. Unibail Rodamco (-1,6%) en Wereldhave (-1,2%) zakken alleen maar verder weg.

Air France-KLM (-4,6%) heeft weer bonje met de vakbonden. Daarnaast is komt er nog een downgrade van Davy's langs. Ik heb echter nog nooit van deze partij gehoord, maar impact heeft het wel.

ASMI (+2,4%) is niet te houden.

Ook Arcadis (+3,1%) gaat goed. Groot nieuws kom ik helaas niet tegen. Het volume van 95.000 stukjes houdt ook niet over.

De koers van Fagron (+3,2%) zit in een interessante uptrend.

Alfen (+3,3%) maakt het verlies van vrijdag grotendeels goed.

Sif (+2,8%) werd zondag getipt in het programma Business Class.

Lokaal kwam Marel (-4,4%) nog langs met een winstwaarschuwing. Deutsche Bank zet het aandeel echter op de kooplijst.

Adviezen

ABN Amro: naar houden van outperform en naar €17 van €20 - RBC

Air France-KLM: naar neutraal van outperform - Davy's

Galapagos: naar €225 van €185 - Barclays

ING: naar €12,50 van €14 en kopen - RBC

Marel: naar kopen en €5,20 - Deutsche Bank

NN Group: naar €38,50 van €41 en houden - Keefe Bruyette & Woods

Randstad: naar €56 van €52 en kopen - Barclays

Relx: naar €28,25 van €27,50 en kopen - Goldman Sachs

Wolters Kluwer: naar verkopen van neutraal en naar €58,40 van €67 - Goldman Sachs

