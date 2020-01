Tracker Tips: Beleggen in schone energie

Schone energie heeft de toekomst, daar kan niemand meer omheen. Zonne- en windenergie, groene elektriciteit of waterstof als energiedrager. Allemaal duurzame energievormen waarmee we de opwarming van de aarde tegen kunnen gaan.

En ja, er is een ETF waarmee u gespreid kunt beleggen in 30 wereldwijde bedrijven die zijn gespecialiseerd in schone energie.

IQQH

De iShares Global Clean Energy UCITS ETF met isincode IE00B1XNHC34 is verhandelbaar op de Duitse Xetra-beurs. De ETF heeft een zogeheten lokale KIID en is derhalve verkrijgbaar voor Nederlandse beleggers. Er is zo’n € 365 miljoen in de tracker belegd en de jaarlijkse kosten zijn 0,65%.

Daarbij moet ik vermelden dat de onderliggende stukken daadwerkelijk worden aangekocht en worden uitgeleend door de emittent. Het rendement uit securities lending bedraagt 0,15% op jaarbasis. Dit komt ten goede aan de ETF.



Bron: iShares

Bovenstaande figuur geeft het percentage weer van de plaats van vestiging van de onderliggende aandelen. Qua sectorverdeling is ongeveer de helft van de ondernemingen te groeperen in nutsbedrijven, ruim een kwart is IT en het overige deel is industrie en energie.

De top-10 bedrijven in de mand ziet er als volgt uit:

Actueel

De ontwikkeling van schone energie is in volle gang. Begin volgend jaar introduceert het Japanse Toyota, met het model de Mirai, een waterstofauto in Nederland. De auto is binnen zo’n drie à vier minuten volgetankt en heeft dan een actieradius van 500 kilometer. Een brandstofcel zet de waterstof om in elektriciteit en uit de uitlaat komt dan slechts drinkbaar water. En rijden maar.

Ook de elektrische auto is momenteel zeer populair. In december vorig jaar was volgens Kentekenradar één op de drie nieuwe auto’s in Nederland een Tesla Model 3. Er is tegenwoordig voldoende mogelijkheid om op te laden, maar het probleem blijft de relatieve lange tijd die nodig is om te tanken

. De uitdaging bij de waterstofauto zal in beginsel het aantal oplaadstations zijn, maar dat is naar mijn mening slechts een kwestie van tijd.