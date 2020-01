Liveblog: De bekende namen

Update 10:30 uur: Van Oord betrapt

U weet het intussen, baggeraar Van oord zou in Angola speekpenningen heben betaald - en niet een paar ook - en de andere kant hebben uitgekeken, toen daar mensen uit hun huis werden gegooid voor haar projecten. Het bericht is in Nederland van FD en Trouw. De laatste stelt een retorische vraag.

Waarom stapten baggerbedrijf Van Oord, ING en de Nederlandse overheid in een dubieus project in Angola terwijl er zoveel signalen waren van wanbeleid en corruptie? Een reconstructie. #luandaleakshttps://t.co/9wIDvltSAp — Trouw (@trouw) January 20, 2020

Hier is het antwoord. Wie in het gros van de landen op deze planeet geen enveloppen schuift, doet gewoon geen zaken. Zo simpel is het. Dit is de Wereld Corruptie Index. Zelf zie ik het net als doping in de (top)sport: bjnja iedereen doet het, iedere weldenkend mens weet dat, maar pas bij een heterdaad loeien we.

Het verhaal is een coproductie, hier FD:

Van Oord blind voor signalen corruptie bij baggerklus Angola #LuandaLeaks https://t.co/YoqZlSkIRw pic.twitter.com/Jl930HlKD8 — FD Nieuws (@FD_Nieuws) January 20, 2020

Wie geen inlog heeft voor Trouw of FD kan bij Nu.nl terecht:

Nog één ding, niets te zien bij Van Oord concurrent Boskalis. Of het moet zijn dat de omzet vandaag heel laag is en de korte opgaande trend onder druk staat..? Misschien een (ver)koopmomentje. Raadpleegt u daarvoor uw favoriete of plaatselijke TA'er. Doorgaans hoeft u daar geen envelop voor te schuiven.

Update 10:00 uur: Geen Blue, maar Boring Monday?

Met de adviezen van vandaag zijn meteen al een aantal beursbewegingen verklaard. Over ABN Amro is meer te zeggen, nog even geduld.

ABN Amro: naar sector perform van outperform en naar €17 van €20 - RBC

Galapagos: naar €22 van €185 - Barclays

ING: naar €12,50 van €14 - RBC

Randstad: naar €56 van €52 - Barclays

Wolters Kluwer: naar sell van neutral en naar €58,40 van 67 - Goldman Sachs

Air France-KLM: naar neutral van outperform - Davy's

Lokaal doet Marel -5,6% op een winstwaarschuwing van vrijdag nabeurs:

Verder zijn het de bekende namen die hard bewegen. Nieuws is er niet. Geklokt om 10:00 uur.