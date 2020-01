BeursVandaag: Langzaam spanning opbouwen

De VS is dicht vandaag. Nee, niet om Blue Monday, maar vanwege Martin Luther King Day.

Als de Big Board dicht is, is de actie meestal ver te zoeken elders in de wereld. Tot dusverre klopt dat vandaag. Azië doet niet veel, onze futures openen nu nikserig en er is bijna geen nieuws. Analistenadvies is er wel en die haal ik naar voren. Let u namelijk op ABN Amro en vooral Wolters Kluwer:

ABN Amro: naar sector perform van outperform en naar €17 van €20 - RBC

ING: naar €12,50 van €14 - RBC

Wolters Kluwer: downgrade naar sell en naar €58,40 van 67 - Goldman Sachs

Het jaarcijferseizoen 2019 komt langzaam op gang met deze week deze namen. Vooral voor de chipfans is het interessant met ASML, Intel en Texas Instruments. En Big Blue dan? Ach, das war einmal. Volgende week en die daarop gaan we echt helemaal los.

ASML

Sligro

Rood Microtec

IBM

Intel

Johnson & Johnson

Netflix

Texas Instruments

Halliburton

Kimberly Clark

UBS

Verder neemt de ECB donderdag een (non-)rentebesluit en zijn er vrijdag alweer de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices over januari uit VS, Duitsland, Frankrijk, VK en Japan. Met nu 17,8% weging is ASML nu het zwáárste AEX-fonds en u hebt nog twee dagen om over uw positie na te denken.

Dit is de verwachting. Alles en nog meer (data en plaatjes) van ASML, de rest en de indices voor het komenden cijferseizoen in mijn vooruitblik van gisteren:

Dit is de analistenconsensus:

Deze grafiek is om te zoenen, behalve dan dat de waardering net zo hard oploopt als de rest. Of de koers gaat te snel, zo u wilt. Afgezien van even wat ruis op de lijn in 2008-2009 is ASML niet meer zo duur geweest sinds de dotcom bubbel.

Terug naar het hier en nu, de futures zijn weer open. Hier was ik al bang voor, geen beweging te zien op dit uur. Alleen olie loopt te shinen, zelfs bitcoin handelt met een nul voor de komma. Dat kreeg gisteren wel op haar spreekwoordelijke mieter. De rentes doen nog niks.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

07:15 Nikkei begint week met winst

19 jan Cijferseizoen voor beleggers komt op gang

19 jan 'Britse economie gaat na brexit steeds meer eigen weg'

19 jan Ondernemers weten nieuwe investeringsfonds Invest-NL te vinden

19 jan Philips helpt bij strijd tegen babysterfte in Congo

19 jan Cabinepersoneel Lufthansa kondigt nieuwe stakingen aan

18 jan Leegstand in Nederlandse winkelstraat neemt flink toe

18 jan Nederlanders blijven sparen ondanks almaar dalende rente

17 jan Amerikaanse beurzen scherpen records verder aan

17 jan Boeing ontdekt nog een softwarefout in 737 MAX

17 jan Reggeborgh koopt opnieuw stukken VolkerWessels

17 jan BAM krijgt klus voor verduurzamen wonen

De AFM meldt deze shorts met oplopende voor Takeaway en Wereldhave:

08:00 Duitsland inflatie PPI dec 0,1% MoM 0,2% verwacht)

15:30 Beurzen Wall Street gesloten ivm Martin Luther King Day

En dan nog even dit

Goed onderbouwd verhaal van Tadek:

Amazon richt vizier op Nederland. “Bol, Wehkamp en Coolblue moeten uitgaan van eigen kracht” https://t.co/tag7hUy4Zh — Tadek Solarz (@TadekSolarz) January 20, 2020

Nou eh, welke niet?

Airbus unit to offer product to help airlines with revenue volatility https://t.co/za0FFDPTYJ pic.twitter.com/vamqj6kzQH — Reuters (@Reuters) January 20, 2020

Toch wel serieus dit. Ooit profiteerde Crucell ook van zoiets, maar ik zou nu geen lage landennamen weten:

Shares of Chinese drugmakers and face mask makers jump as pneumonia concerns mount https://t.co/ZOq3tBr7vN — CNBC (@CNBC) January 20, 2020

Oh:

Port traffic isn’t feeling the love of the U.S.-China phase-one deal yet. The global trade pain shows on Bloomberg’s Trade Tracker https://t.co/iFRbUD9Aol — Bloomberg Graphics (@BBGVisualData) January 20, 2020

Nog een keer oh:

There's a 50% chance the US-China 'phase one' deal could fall apart in one year https://t.co/2uEUALxKS0 — CNBC (@CNBC) January 20, 2020

In het VK dus:

A thousand EU financial firms plan to open UK offices after Brexit https://t.co/b9YxtK1tzb pic.twitter.com/wbjl0f012G — Reuters (@Reuters) January 20, 2020

En de andere kant op, helaas geen Amsterdam:

JPMorgan to buy Paris building to bring euro teams from London https://t.co/O3dQ0FdAgu pic.twitter.com/lqlHv05xBS — Reuters (@Reuters) January 20, 2020

Wat is modernize? Sorry, ik ben nu eenmaal sceptisch, ik ben bang voor politisering van de ECB onder Lagarde:

Christine Lagarde prepares to modernize the European Central Bank with a plan for the 2020s https://t.co/O9BfULMhmH — Bloomberg (@business) January 20, 2020

Enquête wereldwijd onder 34.000 mensen:

Capitalism seen doing 'more harm than good' in global survey https://t.co/orfo6Ex270 pic.twitter.com/BPSq4Dmypo — Reuters (@Reuters) January 20, 2020

Leuk al die extra risico's bij bitocin waar we nu juist gereguleerde markten voor hebben, maar niet heus. De crypyto gelovigen deert het allemaal niet, geloof ik:

Peter Schiff says he’s lost his Bitcoin after wallet freeze-out https://t.co/sfMLCmcOL9 — Bloomberg (@business) January 20, 2020

Kijk, dit zet pas echt zoden aan de dijk.

China to ban single-use plastic in supermarkets and shopping malls in major cities https://t.co/wEoE7ukThy — Bloomberg (@business) January 20, 2020

Wie haalt er straks lunch in... Rusland?

My trip to #WEF20 will be even more expensive this year. Swiss Franc is 45% overvalued vs Euro up from 37% in 2019. Most overvalued currency in the world when measured by Big Mac index. pic.twitter.com/6c8L1tZXQl — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 20, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.