Update 10:00 uur: Onder het Bed

In een uur tijd van +10% naar bijna -5%: zelden ziet u zo een mes vallen op het Damrak. Arm Beter Bed. Ik haal mijn eerste juichblogje van vandaag niet weg, want wie scheef zit - met positie of met grote mond - moet op de blaren zitten op de beurs. Ik kruip onder het bed. Succes met de prijsactie vandaag.

Dit advies is al van voorbeurs, maar misschien dat de duikeling er iets mee te maken heeft dat KBC niet veel upside meer ziet in Beter Bed. Zeg maar gerust hodl zelfs:

Beter Bed: naar hold van buy en naar €3 van €2,50 - KBC

Is er toch nog iets van actie op het Damrak, want de rest blijft dicht bij huis. Vivoryon spartelt wat en dat is het wel. De rest van de adviezen dan maar.

ASML: naar € 250 van €220 - Deutsche Bank

ASMI: naar €125 van €105 - Deutsche Bank

Prosus: starten met over weight an €82 - JP Morgan

Takeaway: naar €100 van €90 - RBC

Vanmiddag is er nog optie-expiratie en eens zien of de markt nog een nieuwe jaartop voor de AEX wil zien. Is nu 615,74.

Update 09:45: Waarom VS voorlopig misschien blijft outperformen

Nog even over Google, dat nu ook bij de zeer exclusieve $1 biljoen club hoort.

En zo nederig begonnen in een garage, zie dit filmpje: The American Dream. Met een paar man/vrouw in deze studentikoze puinhoop (het sollicitatiegesprek met ene Marissa Mayer vond aan die opgeklapte pingpongtafel plaats) de basis voor een algoritme schrijven, dat nog steeds niet is verslagen. En waar fenomeen.

Veelbetekenend, sinds CNBC dit filmpje begin december publiceerde. is het fonds alweer ruim $100 miljard meer waard geworden. Gewoon zowat maatje ASML er bij.

An early Google employee filmed inside the company’s garage office in 1998 — take a look ?? https://t.co/EGtXiaalRO pic.twitter.com/3EyiOzZh1s — CNBC Make It (@CNBCMakeIt) December 4, 2019

In dollars, zo ziet de top marktwaardes van de S&P 500 er uit. Ja, heel veel technologie, maar ook Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, farma en zelfs old school oliebedrijven. In dollars:

Vergelijk dit eens met de Euro Stoxx 50. Niet alleen heeft ons continent volledig de technologieboot gemist, ook financials blijven ver achter. Om maar te zwijgen van Made in Germany, ofwel engineering. In euro's:

Voor big pharma en een volledig uit de hand gelopen chocoladeboer moet u dan weer in Zwitserland zijn. In de welbekende dure franken:

De FTSE 100 stelt ook niet zo veel voor met echt grote bedrijven. Stuur wat mij betreft onze vloot maar weer de Thames op, want die twee bovenste namen zijn gewoon van ons :-)

Dan ziet het plaatje sinds de marktbodem in 2009 er herbelegd, in euro's en geïndexeerd er zo uit. Ja, uit het dure en zo hard gestegen Wall Street is één, maar of u dan de Europese aandelen in moet? Zoals gezegd, wij hebben geen technologie om er vandoor te spuiten. Geldt ook voor emerging markets?

Eerlijk gezegd zou het mij niet verbazen als New York nog wel een paar jaar blijft outperformen, of de beurzen nou blijven stijgen of niet. China heeft dan wel veel technologie, maar dat is vooralsnog vooral veel copypaste en nog altijd moeilijk of niet in te beleggen.

Update 09:05: Beter Beter Bed

De dag is nog lang om maar te zwijgen over de weg die Beter Bed nog heeft te gaan. De opening is in ieder geval +10% op omzetcijfers 2019, opluchting dus. Hopelijk het begin van een mooie turn-around.

Hier nog even het persbericht: