Was eens benieuwd om te vernemen of Nico (waarvan ik de stukjes doorgaans erg waardeer) en Jim geen plaatsvervangende schaamte hebben bij het terugzien van het programma in de Boardroom over PostNL. Bovendien of ze achteraf geen spijt hebben dat ze de beide 'bestuurders' niet harder hadden moeten aanpakken?