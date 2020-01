Slot: Galapagos on fire

De markten zijn niet kapot te krijgen. De AEX sluit 0,1% hoger, maar daarmee blijven we wederom ver achter ten opzichte van Amerika. Daar zetten de drie belangrijkste graadmeters allemaal een nieuwe hoogste koers ooit op het bord.

Hoewel Wall Street het afgelopen decennium nauwelijks corrigeerde, zijn er weldegelijk triggers die de Amerikaanse beurs in een bear market kunnen storten. Hierover schreef ik van vanochtend een longread voor IEX Premium. Abonnees kunnen het artikel lezen door op deze link te klikken.

Over tot de waan van de dag. Uit de notulen van de Europese centrale bank bleek dat sommige centrale bankiers waarschuwen voor de negatieve effecten van het huidige beleid van de ECB. Het zou mij niet verbazen als onze eigen Klaas Knot één van hen is. Lagarde kondigde na afloop van de vergadering aan dat het beleid van de ECB dit jaar op de schop gaat.

Verder kwamen er goede economische cijfers langs vanuit Amerika. De detailhandelsverkopen over de maand december (+0,3% maand op maand) waren dik in orde en de Philadelphia Fed-index was veel beter dan verwacht.

Er rolde een cijfer van 17,0 uit de bus, wat betekent dat de industriële bedrijvigheid in de Amerikaanse staat Philadelphia flink in de lift zit. Helaas ging de markt hierdoor niet extra omhoog. Onlogisch is dit niet, want het gaat erg goed met de Amerikaanse economie en dan komen deze cijfers niet als een complete verrassing.

Galapagos door de €200

Er zijn meerdere aandelen die het vandaag goed doen, maar als het aan mij ligt, is het de dag van Galapagos (+4,1%). Het biotechbedrijf weet voor het eerst in de geschiedenis te sluiten boven de €200. Dat heeft CEO Onno van der Stolpe met zijn team toch maar mooi voor elkaar gekregen.

Alle seinen staan op groen voor goedkeuring van het reumamiddel Filgotinib. Dat zorgt voor fantasie in de koers, want de markt voor reumamedicijnen is gigantisch. In Nederland lijden bijna twee miljoen mensen aan een vorm van reuma en wereldwijd zijn dat er natuurlijk nog vele malen meer.

Analisten schatten de wereldwijde markt voor reumatische artritis in 2025 op $50 miljard. Aangezien Filgotinib goed lijkt te werken en ook nog eens nauwelijks bijwerkingen kent, kan Galapagos hier een mooi graantje van meepikken.



Met name de afgelopen twaalf maanden is de koers van Galapagos geëxplodeerd. Mijn complimenten aan de beleggers die de rit volledig hebben uitgezeten.

Rentes

In de wereld van het tienjaars staatspapier viel er vandaag vrij weinig te beleven. De grootste uitschieter is de Italiaanse yield met een plus van vijf basispunten. Maar goed, een rentepercentage van 1,44% is en blijft natuurlijk lachwekkend.



Brede markt

De AEX gaat 0,1% omhoog en daarmee presteren we redelijk in lijn met de DAX (-0,0%) en CAC (+0,1%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 3,3% en noteert 11,0 punten.

Wall Street koerst zo'n 0,5% in het groen.

De euro zakt 0,2% en noteert 1,113 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,4%) valt licht tegen.

Olie: WTI (+1,2%) en Brent (+0,9%) maken het verlies van gisteren volledig goed.

Bitcoin (+1,5%) houdt het goede sentiment vast.



Het Damrak

ASML (-0,5%) weet niet te profiteren van een koersdoelverhoging van Barclays. Het aandeel gaat naar €315 van €250 en het koopadvies blijft gehandhaafd. De Britten denken dat het aandeel dus zo'n 17% upside heeft.

(-0,5%) weet niet te profiteren van een koersdoelverhoging van Barclays. Het aandeel gaat naar €315 van €250 en het koopadvies blijft gehandhaafd. De Britten denken dat het aandeel dus zo'n 17% upside heeft. Akzo Nobel (-1,2%) heeft last van de tegenvallende resultaten van branchegenoot PPG.

(-1,2%) heeft last van de tegenvallende resultaten van branchegenoot PPG. KPN (+1,6%) komt ineens tevoorschijn.

(+1,6%) komt ineens tevoorschijn. Winkelvastgoed krabbelt wat op. Met name Vastned (+2,4%) ligt er de gehele dag goed bij. Is dit het begin van een wederopstanding? De afgelopen twee decennia heeft het vastgoedfonds ronduit beroerd gepresteerd.

(+2,4%) ligt er de gehele dag goed bij. Is dit het begin van een wederopstanding? De afgelopen twee decennia heeft het vastgoedfonds ronduit beroerd gepresteerd. PostNL (-0,8%) en een dalende koers zijn synoniemen van elkaar.

(-0,8%) en een dalende koers zijn synoniemen van elkaar. ASMI (-1,8%) geeft ondanks twee koersdoelverhogingen van ING en KBC wat gas terug. Tot nu toe ben ik nog niemand tegengekomen die zich hier druk over heeft gemaakt.

(-1,8%) geeft ondanks twee koersdoelverhogingen van ING en KBC wat gas terug. Tot nu toe ben ik nog niemand tegengekomen die zich hier druk over heeft gemaakt. SBM Offshore (+2,3%) is de topper binnen de AMX. Groot nieuws komen we echter niet tegen.

(+2,3%) is de topper binnen de AMX. Groot nieuws komen we echter niet tegen. Alfen (+3,6%) werd gisteren geplugd op de Belgische televisie. Maar of de stijging hierdoor wordt veroorzaakt, is echter de vraag.

(+3,6%) werd gisteren geplugd op de Belgische televisie. Maar of de stijging hierdoor wordt veroorzaakt, is echter de vraag. De mensen die vanochtend Kiadis (-4,3%) oppikten, komen van een koude kermis thuis. Aandeelhouders die er al wat langer in zitten trouwens ook.

(-4,3%) oppikten, komen van een koude kermis thuis. Aandeelhouders die er al wat langer in zitten trouwens ook. Het is de eerste dag van het jaar dat Neways (+5,2%) hoger sluit. Maandag kwam het bedrijf met een winstwaarschuwing op de proppen.

(+5,2%) hoger sluit. Maandag kwam het bedrijf met een winstwaarschuwing op de proppen. Pharming (-3,3%) is het eventjes kwijt. Die converteerbare obligatie viel dinsdag rauw op het dak van beleggers.

(-3,3%) is het eventjes kwijt. Die converteerbare obligatie viel dinsdag rauw op het dak van beleggers. Op de koers van Vivoryon (-5,3%) is geen peil te trekken.

(-5,3%) is geen peil te trekken. Beleggers lijken vertrouwen te hebben in de omzetcijfers die Beter Bed (+9,4%) morgenochtend gaat presenteren. De IEX Beleggersdesk probeert morgen zo snel mogelijk met een update langs te komen.

Adviezen

ASMI: naar €145 van €120 en kopen - ING

ASMI: naar €125 van €110 en houden - KBC

ASML: naar €315 van €250 en kopen - Barclays

Prosus: naar €94 van €90 en kopen (favorietenlijstje) - Goldman Sachs

Prosus: naar €73 van €69 en houden - HSBC

Relx: naar verkopen en €20,50 - Investec

Signify: naar €27,20 en houden - UBS

Vastned Retail: naar €26 van €34 en houden - Morgan Stanley

Unibail Rodamco: naar €145 van €158 en houden - JPMorgan Cazenove

