Liveblog: GLPG, Tesla en Beter Bed

Omdat het 57 jaar geleden is dat de meest beroemde Elfstedentocht ooit werd verreden, in die beruchte moordende kou met een handvol tien finishers. Het klimaat is aardig veranderd sindsdien. Geintje. Toeval of niet, Snow World heeft vandaag cijfers en verhip, wat deed dit lokaaltje het goed het afgelopen jaar.

Overbodig op te merken hier IEX, maar ik doe het toch. Het is een waar dilemma altijd om wel of niet over kleine aandelen te schrijven met vaak weinig vrij verhandelbare aandelen en meestal (bijna) geen dagomzet. Deze fondsen verdienen ook aandacht, maar we zijn altijd bang voor een stormloop.

Ik heb dat zelf ooit gehad met het niet meer genoteerde HES Beheer: normaal paar stukje op een dag, ik schreef wat en boem, er gingen ineens duizenden aandelen doorheen. Ik schrok heftig. Voeg daarbij dat in de krach van 2008 mensen gevangen zaten in illiquide aandelen en moesten verkopen. Bestens.

Vandaar onze terughoudendheid. Dit rondje is daarom meer voor ter informatie, dan er iets mee te doen. Het zijn ook wel fondsen voor ingewijden. Toeval of niet, vandaag bewegen er weer een paar fors. Het zijn niet alleen Alfen, Vivoryon en Kiadis die u in de AScX ziet jakkeren. Enfin, Snow World dus.

Eerst maar even de meest urgente: special occasion Beter Bed komt morgen met omzetcijfers!

Vivoryon weet u intussen:

Kiadis is eer ook zo eentje.

Toevallig weet ik ook nog een lokaaltje waar het af en toe... AND is ook zo'n typisch aandeel met een enorm verhaal en af en toe flinke koersklappers. Verhip, vandaag weer.

Update 13:15 uur: Morgan Stanley (over |Tesla)

Morgan Stanley heeft jaarcijfers en doet +2,4$ pre-market. Ik gok dat het u echter meer interesseert dat ze zakenbank voor het eerst in zeven jaar Tesla op verkopen zet. Om precies te zijn gaat het advies van equal weight naar under weight en het koersdoel naar $360 van $250. De autobouwer doet nu -3,1%.

For the first time in more than seven years, Morgan Stanley is recommending selling Tesla shares https://t.co/VQxstVl0Mr — Bloomberg (@business) January 16, 2020

Hier de hele analistenbingo uit Reuters. Meningen, koersdoelen en realiteit op het koersbord lopen vér uiteen.

Intussen rukt heel CNBC al met groot materiaal uit om dit advies te duiden:

Here’s why Morgan Stanley is downgrading Tesla to underweight. https://t.co/LqoWmmp92C pic.twitter.com/qHNXWOIYed — CNBC (@CNBC) January 16, 2020

Update 09:45 uur: Galapagos doet het weer

Net te laat met mijn screendump, maar het stond er wel. Met €198,45 scherpt Galapagos zijn all time high voorlopig met een stuivertje aan. Intussen alweer €200, feli's Ono en alle stakeholders.

Update 09:30 uur: Waar zit de beweging

Marktbreed doet het Damrak rustig aan even na opening. Paar dingetjes:

Randstad krijgt een tikje van het waarschuwende Hays

Bij Relx en Wolters Kluwer zie ik dan weer weinig reactie op het dito waarschuwende Pearson

Galapagos rukt sneaky op richting all time high €198,40

De karavaan trekt van Vivoryon naar Kiadis?

Neways stijgt voor het eerst dit jaar!

Gelet op de adviezen vind ik Vastned de verrassing van de dag met die stijging. De chippers openden nog hoger, maar toen dus.

ASML: naar €315 van €250 - Barclays

Prosus: starten met buy, Conviction Buy List en €94 - Goldman Sachs

Prosus: naar €73 van €69 - HSBC

ASMI: naar €125 van €110 (hold) - KBC

Vastned: naar €26 van €34 - Morgan Stanley

