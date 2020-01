BeursVandaag: Fase II-seizoen

We zijn er snel doorheen voorbeurs, want er is bijna niks te doen.

Vink, handelsverdrag fase I VS-China is getekend, nu de afspraken nog nakomen en op naar fase II. Aan de koersen is eigenlijk niets af te lezen, die reageren er rustig op. Aan de andere kant is er ook geen bezit van de zaak, einde vermaak-dip gekomen, waarop sommigen van ons misschien hadden voorgesorteerd.

Er zijn geen cijfers bij ons, maar TSMC is in Taiwan door met Q4-cijfers en doet daar -1,6% op. Er is meer winst dan verwacht. De omzet-outlook zal wel ietsje tegenvallen, meestal moet u het daar zoeken bij een koersdaling. Let wel op uw chippers na de euforie gisteren, want technologie bleef ook in New York achter.

De koersen draaien weer, maar veel bijzonders spot u niet. Olie loopt wat op, maar er is niet veel te zien bij olie en rentes. Bitcoin komt even af na die gigarally van een week. Technisch is het spannend en het kan best dat er, bij voorkeur dit weekend als de helft niet oplet, een verticale streep in de grafiek opduikt.

Raad maar of het omhoog of omlaag wordt. Oh ja, kom niet aan met fundamentele redenen, want die zijn er niet en als ze er al zijn, waren, zijn en worden ze precies hetzelfde als bij iedere andere prijs op het bord.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Alcao deed nabeurs VS -3,4% op jaarcijfers:

Analistenadvies is er nog niet zo heel veel, maar daar is Vastned vrees ik niet bij gebaat. Barclays was denk ik ASML even vergeten en dit moet nog even voor de cijfers van volgende week. The Firm zet Prosus op de vermaarde Conviction Buy List.

ASML: naar €315 van €250 - Barclays

Prosus: starten met buy, Conviction Buy List en €94 - Goldman Sachs

Prosus: naar €73 van €69 - HSBC

ASMI: naar €125 van €110 (hold) - KBC

Vastned: naar €26 van €34 - Morgan Stanley

De AFM meldt deze shorts met een afname bij Boskalis en toename bij Takeaway:

De agenda dan met enórm meevallende Japanse fabrieksorders - alsof ze daar zeg maar alleen biotech-bedrijven hebben - de Duitse inflatie is pünktlicht in die Pricke, zoals Mutti vroeger al zei en vanmiddag zijn er nog mooie puntjes in de VS, zeker na die meevallende New York Fed Index gisteren over deze maand.

Nog even over ons werkloosheidspercentage, ik kan me ook nog wel double digits herinneren. Toen dacht niemand aan een huis kopen, om maar eens wat te noemen.

00:50 Japan fabrieksorders nov 18,2% MoM! (3,2% MoM verwacht)

06:30 Nederland werkloosheidspercentage dec 3,2%

08:00 Duitsland inflatie CPI dec 0,5% MoM (0,5%)_

14:00 Morgan Stanley Q4-cijfers

14:30 VS importprijzen dec 0,3% MoM

14:30 VS wekelijkse jobless claims

14:30 VS Philadelphia Fed Index jan 3,8

14:30 VS detailhandelsverkopen dec 0,4% MoM

16:00 VS handelsvoorraden nov -0,1% MoM

En dan nog even dit

Dit vind ik nou zo typisch voor de eenzijdige berichtgeving hierover, de Chinese onderhandelaar komt niet aan het woord. Hoe dan ook, er is getekend. Beter dan niks, zeker, maar het voorzichtige, lauwe applaus zegt iets? China gaat voor $95 miljard aan extra VS goederen kopen. Dat is de essentie. Op naar Fase II.

President Trump said he will lift all the remaining tariffs on China once the two sides complete a 'Phase 2' agreement. He added that those negotiations will start soon https://t.co/9HAkGfHYJJ pic.twitter.com/Lasbjg8PNf — Reuters (@Reuters) January 16, 2020

Dit is de Chinese onderhandelaar, ofwel vice-premier en morgen is het BBP-cijfer 2019:

China 2019 GDP estimated to have grown more than 6%: Vice Premier Liu He https://t.co/lcWemsDroV pic.twitter.com/0X4H2AuaGl — Reuters (@Reuters) January 16, 2020

Of moet China wel tekenen, want... het gaat echt bergafwaarts met de economie?

State Grid warns that China GDP at risk of slipping to 4% https://t.co/vfjXDk2kRZ via @financialtimes — Neil Hume (@humenm) January 16, 2020

Meer dan 9 miljoen werkenden:

In 2008 was de #arbeidsdeelname bijna 68 procent, toen een record. In 2019 werd dat percentage voor het eerst overtroffen.https://t.co/YFPQparJKG pic.twitter.com/78E6bN3ntU — CBS (@statistiekcbs) January 16, 2020

Heel verhaal van RTL-Z over echt de komst van Amazon naar ons land met de gevolgen voor retails (en voor u misschien vastgoedaandelen):

Amazon Nederland is coming: 'Goed voor consument, concurrent onder druk' https://t.co/6aJllVwZd7 pic.twitter.com/lcV1C0cZQS — RTL Z (@RTLZ) January 16, 2020

Nu eerst dit, TSMC doet dus -1,6% hierop:

TSMC (+1,6%), 's werelds grootste contract chipmaker, boekte beter dan verwachte winst in 4Q, dankzij sterke vraag naar 5G chips. Klanten zoals #Apple, #Qualcomm en #Huawei krikten de winst +16,1% op ($3,88mld) en duwde de omzet 10,6% hoger #WatEenBeest pic.twitter.com/rVZ8m75wEo — Tom Simonts (@TSimonts) January 16, 2020

Subsidie ingetrokken:

New Tesla registrations in California nearly halves in fourth quarter: data https://t.co/ub9NJJrr8J pic.twitter.com/y9FIZkgJdj — Reuters (@Reuters) January 16, 2020

Het Teslapersoneel wil al meer geld:

Tesla sales employees petition for higher base pay after commission cuts in 2019. https://t.co/QjuQQNBf1y — CNBC (@CNBC) January 16, 2020

Intussen lopen de shorts weer op bij Tesla.

Tesla is once again the most shorted American stock https://t.co/APawMaSwaR — Bloomberg (@business) January 16, 2020

Goldilocks, inderdaad. Lang niet gehoord deze term. Allemaal groene vinkjes dus, beurs, economie et cetera.

The economy is in a 'Goldilocks' period, says Leuthhold Group's chief investment strategist Jim Paulsen https://t.co/A7nVdL1xLo — CNBC (@CNBC) January 15, 2020

Mooie statistiek, maar het is nooit een wetmatigheid:

#Inflation matters, and not just to central banks. Lower levels of inflation have historically been accompanied by high level of equity market #valuation. ht @ISABELNET_SA pic.twitter.com/EcjUcxTw2k — jeroen blokland (@jsblokland) January 15, 2020

Dit blijft een raar verhaal, een kleine handelaar die...?

The British trader accused of helping to cause the 2010 Flash Crash that erased $1 trillion in stock market value in just a few minutes is too childlike to spend any time in prison, his lawyer told a judge https://t.co/0xKqBEOmOM — Bloomberg (@business) January 16, 2020

