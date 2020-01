Slot: De kleintjes doen het

Op een redelijk volatiele dag weet de AEX uiteindelijk 0,4% hoger af te sluiten. Daar leek het een half uur na opening niet op, want toen zakte de hoofdindex ineens als een pudding in elkaar.

Een duidelijke aanleiding konden we hiervoor niet vinden, en het herstel vond alweer snel plaats. Het is overigens opmerkelijk dat we in Amsterdam beter presteren dan de Duitsers (+0,0%) en Fransen (+0,1%), aangezien de defensieve zwaargewichten het vandaag laten afweten.

Royal Dutch Shell (-0,3%) en Unilever (-0,1%) zijn niet vooruit te branden. Dat geldt niet voor Relx (+1,8%), want de dataleverancier zet vandaag een nieuwe all time high op het bord. We horen bijna nooit iets over het bedrijf, waardoor het helaas ook geen volksaandeel is.

Relx op een all time high

U zult zich misschien afvragen hoe wij dit weten: nou, we kijken gewoon naar het aantal keren dat er op een Premiumartikel over Relx wordt geklikt. Geloof me, dat zijn er niet veel. Ook op het forum blijft het altijd rustig.

Dat is zonde, omdat Relx het de afgelopen vijf jaar uitstekend heeft gedaan op de beurs. Dit komt doordat het bedrijf een enorme innovatieslag heeft gemaakt. Vroeger was het een papieren uitgever van wetenschappelijke artikelen, maar nu heeft het bedrijf een uitmuntende digitale database.

Hiervoor leveren publieke en private organisaties kosteloos gegevens aan Relx. Door de grote database kan Relx nauwkeurige berekeningen en analyses voor deze bedrijven maken. Gevolg is bijvoorbeeld dat verzekeraars een duidelijker overzicht hebben over de risico's op ongelukken. Dat is wel zo handig voor het vaststellen van de premie.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Rentes

Gisteren leek het erop dat de Nederlandse rente in de buurt ging komen van het nulpunt, maar vandaag gaan er twee basispunten af. Hierdoor is die hatelijke negatieve rente nog niet van het bord verdwenen.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Brede markt

De AEX gaat 0,4% omhoog en daarmee presteren we beduidend beter dan de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 1,5% en noteert 11,4 punten.

Wall Street laat een verdeeld beeld zien. De Dow Jones koerst keurig 0,4% in het groen, terwijl de S&P500 (-0,1%) en Nasdaq (-0,1%) een marginale stap terug doen.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,113 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,3%) heeft weer zijn dag niet.

Olie: WTI (+0,4%) en Brent (+0,8%) krabbelen wat op.

Bitcoin (+7,3%) gaat door het dak. Hoewel, we moeten niet overdrijven. De digitale munt maakt weleens gekkere sprongen.



Het Damrak

ABN Amro (+1,3%) gaat goed vandaag. "Nu de bank bekend heeft gemaakt de rente naar 0% te verlagen, kan het sentiment bijna niet slechter", zullen beleggers denken. Misschien biedt dit een instapmoment? Beleggen is immers vooruitzien.

(+1,3%) gaat goed vandaag. "Nu de bank bekend heeft gemaakt de rente naar 0% te verlagen, kan het sentiment bijna niet slechter", zullen beleggers denken. Misschien biedt dit een instapmoment? Beleggen is immers vooruitzien. Galapagos (+0,7%) krabbelt na die slechte dag van gisteren op.

(+0,7%) krabbelt na die slechte dag van gisteren op. Winkelvastgoed leeft eindelijk op. Hoewel, echt veel meer dan een plus van 1% zit er voor Unibail Rodamco (+1,1%) en Eurocommercial Properties (+1,2%) niet in.

(+1,1%) en (+1,2%) niet in. Basic-Fit (+0,7%) houdt de stijgende lijn vast.

(+0,7%) houdt de stijgende lijn vast. PostNL (-1,9%) de dalende lijn. Verschil moet er zijn.

(-1,9%) de dalende lijn. Verschil moet er zijn. Ik moet even met mijn ogen knipperen, want ik zie dat ASMI (-1,2%) in het rood staat, terwijl ASML (+0,2%) en Besi (+0,5%) oplopen. Dat is geloof ik pas de eerste keer dit jaar, want net als in 2019 is het aandeel in 2020 de topper binnen de AMX

(-1,2%) in het rood staat, terwijl (+0,2%) en (+0,5%) oplopen. Dat is geloof ik pas de eerste keer dit jaar, want net als in 2019 is het aandeel in 2020 de topper binnen de AMX Corbion (-2,3%) ligt slecht. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden.

(-2,3%) ligt slecht. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden. Alfen (+10,0%) gaat weer als de brandweer. De analisten van Berenberg verhogen het koersdoel met €4 naar €26, maar dat kan toch niet de volledige verklaring zijn. Maar goed, vraag niet hoe het kan, profiteer er maar van.

(+10,0%) gaat weer als de brandweer. De analisten van Berenberg verhogen het koersdoel met €4 naar €26, maar dat kan toch niet de volledige verklaring zijn. Maar goed, vraag niet hoe het kan, profiteer er maar van. Hetzelfde geldt voor Vivoryon (+22,3%). Vooral het volume van 966.000 stukjes is indrukwekkend. Vanochtend kwam het bedrijf met het bericht dat het een samenwerking is aangegaan met zijn Deense branchegenoot Nordic Bioscience.

(+22,3%). Vooral het volume van 966.000 stukjes is indrukwekkend. Vanochtend kwam het bedrijf met het bericht dat het een samenwerking is aangegaan met zijn Deense branchegenoot Nordic Bioscience. Pharming (-3,4%) heeft €125 miljoen aan nieuwe converteerbare obligaties in de markt gezet. Hiermee worden oude leningen afgelost. Beleggers reageren niet bepaald enthousiast en dat komt doordat het aandelenkapitaal hierdoor in de toekomst kan verwateren. Pharming: Plaatsing geslaagd (update) #Pharming https://t.co/bZEds62c6d — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 14, 2020

Adviezen

Alfen: naar €26 van €22 en kopen - Berenberg

Altice: naar €4,20 van €3,40 en vekropen - Barclays

ASML: naar kopen van houden en naar €290 van €230 - Bryan Garnier

Randstad: naar €58 van €60 en kopen - Citigroup

Royal Dutch Shell: naar kopen van houden en naar €33,50 van €32,15 - Berenberg

Signify: naar €26 van €27 en houden - Morgan Stanley

Vivoryon Therapeutics: handhaven op kopen en €18 - NIBC

De dag van morgen