Update 11:30: Vivoryon achter de rododendron

De koers stijgt harder dan dat er lezers zijn van dit bericht, zeg maar. Concreet staat er ook niet veel en al helemaal niets over (mogelijke) centjes.

Toch staan er weer double digits te juichen op het bord. En hoe. Vivoryon gaat lekker dit jaar en ach, dat de koers gisteren al bliksemde... Er is alleen sprake van opmerkelijke en zelfs verdachte bewegingen op de beurs, als de koers tegen ons in loopt, nietwaar?

Cynisch, zoals ik ook ben geworden op de beurs, informeer ik al bij mijn collega's op welke koers Vivoryon weer aandelen gaat uitgeven. Weten zij ook niet. Het aandeel is gewoon niet te prijzen. Als, als, als de onderneming inderdaad een middel tegen Alzheimer vindt, is the sky the limit. Dat is de fantasie en hoop.

Lukt dat niet, dat moet er iedere keer weer reuring zijn of gemaakt worden - persberichten timen is een niet te onderschatten kunst voor biotechs - om de koers levende te houden. Dat is weer om geld te kunnen ophalen, om door te gaan met onderzoek. De lange grafiek laat dat haarfijn zien bij dit aandeel.

U ziet een langzame afkalving met iedere keer weer een piek omhoog (op een persbericht). Lucratief, maar ook risicovol voor handelaren, zenuwslopend en ook risicovol voor buy & hold beleggers. Misschien is er een enkele keer ook beweging op cijfers, maar in de regel gaan die redelijk onopgemerkt voorbij aan biotechs.

Hoe lang gaat dit duren? Ook dat is een wild guess. Dit kan heel lang doorgaan. Pharming is even wreed als mooi voorbeeld hiervan. Het duurde bijna twintig jaar en toen ineens zat er een paar jaar geleden echt leven in het bedrijf met omzet en winst. Formeel is het hu ook een biofarmaceut.

Update 10:30: Kijkje in de BlackRock keuken

Lukas Daalder gunt ons vandaag een inkijkje in de dagelijkse conference call, of ochtendgebed, van BlackRock. Vanmiddag hoort u bij de jaarcijfers van de financiële gigant het officiële getal, maar met - gok ik - afgerond $7 biljoen aan beheerd vermogen is dit de grootste vermogensbeheerder ter wereld.

Interessant om te weten hoe de dames en heren die pas écht een zak geld beheren omgaan met de waan van de dag, toch? Bij deze, Lukas over hoe er intern bij BlackRock over de recente VS-Iraanse crisis werd gepraat... en dit is duidelijk. Klik op het plaatje voor het verhaal (en waar het die dagen wel over ging).

Wall Street Journal had hier gisteren ook al een stuk over en misschien heb ik een handige huis-, tuin- en keukenwijsheid voor u, als er brekend geopolitiek of buitenbeurselijk nieuws is. Laatste jaren niet meer, maar ik heb echt letterlijk mezelf deze vragen hardop gesteld tijdens bijvoorbeeld destijds de Griekse crisis.

Niet voor waanvandedaghandelaren, spreekt voor zich, maar voor iedereen die een lange(re) horizon heeft.

Nu ook op WSJ. Zelf heb ik altijd deze vuistregel, of vraag aan mezelf bij geopolitiek gedoe op beurs:



Verkoopt Unilever hier minder Raketjes van, Shell minder peut aan de pomp, ASML minder chipmachines, Akzo minder blikken verf etc etc etc. Zo nee? Nou dan #AEX pic.twitter.com/wgRcVgsj3D — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 13, 2020

Update 10:00: Wie haalt er koffie?

Zelfs de VS futures kleuren rood en dat zonder belangrijk bedrijfs-, -economisch of geopolitiek nieuws: het moet niet gekker worden! Ja, want Wall Street is al drie maanden niet met ruim 1% gedaald en dat gebeurt zelden. Ik wens de networks succes met een smoes verzinnen waarom beleggers bezorgd zijn.

Ik kan alleen maar constateren dat alle Europese beurzen rood kleuren, de dollar vlakt ligt en de rentes een basispuntje dalen. Just another day at the stock market dus, hoewel er vanmiddag met jaarcijfers JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, BlackRock en VS inflatie input is. Dat garandeert nog geen beweging.

Op het Damrak springen de fondsen met nieuws - Takeaway, Vivoryon en Pharming - en adviezen er het meeste uit en beweegt de rest zo'n beetje, zoals u zo ongeveer op een dag als vandaag mag verwachten. Lokaal levert uitblinker van gisteren Beter Bed een procentje in.

ABN Amro: naar €18,80 van €18,20 - Kepler Cheuvreux

Alfen: naar €26 van €24 - Berenberg

Randstad: naar €58 van €54 - Citigroup

Royal Dutch Shell: naar buy van hold en naar €33,50 van €30,50 - Berenberg

Royal Dutch Shell: naar 2040p van 2150p - Citigroup

Signify: naar €26 van €27 - Morgan Stanley

Geklokt om 10:00 uur en ik kan me niet voorstellen dat er ook maar één iemand is die dit plaatje gaat inlijsten.

Zo gaat dat op de beurs. Als ik deze update een half uur later had gemaakt, was die héél anders geweest. U ziet de opgefleurde borden.