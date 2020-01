BeursVandaag: Eindelijk, jaarcijfers

Takeaway is door met haar Q4-update en - danke schön - aan de maaltijdbezorger ligt het niet dat er niet zoveel groei in Duitsland is.

Iets anders, mijn vrouw zei gisteren terloops dat al dat eten in plastic bakjes nou niet zo duurzaam is. Intikkertje, Groen in dit geval. Serieus, bezorgschaamte kan misschien een risico zijn, of zie ik spoken?

Ingevoegd, laatste nieuws met een converteerbare obligatie Pharming. Een flinkerd, want het fonds i s €838 miljoen waard, om een idee te geven.

Daar gaan we dan voor een paar hele drukke weken. De Amerikaanse grootbanken en BlackRock - dat de $7 biljoen aan beheerd vermogen nadert? - openen vandaag echt het jaarcijferseizoen 2019. Veel waarschuwingen zijn er niet geweest, maar de verwachtingen waren dan ook niet hooggespannen.

Op dit moment prijst de markt meevallende Chinese exportcijfers in, nadat Wall Street weer records aantekende. Het gaat maar door, hoe lang nog, of onderschat nooit de kracht van een bull market? Dat is toch de les van het afgelopen decennium. Bitcoin ligt heel goed en de rentes openen vlak.

Oh ja, morgen moeten VS en China hun handelsverdrag tekenen. Duimen maar dat er niks meer fout gaat. Intussen praat de VS ook met EU en Japan, het is me allemaal wat.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, eerlijk gezegd had ik meer herrie over ABN Amro en die rente verwacht. Beetje geklaag op Twitter (waar anders?) en dat was het wel...? En aaah, vandaar die Vivoryon stijging...? Prettige werkdag, AFM.

07:52 China voert export flink op

07:51 Vivoryon sluit samenwerking met Deens bedrijf

07:43 Sterke groei voor Takeaway in Duitsland

07:29 'Mogelijk ook corruptie hoogste baas Shell Nigeria'

07:22 Nikkei eindigt met winst

13 jan Wall Street opent week met winsten

13 jan 'Amerikaanse supermarkt Albertson's naar beurs'

13 jan Wall Street duidelijk in de plus

13 jan Reggeborgh koopt weer stukken VolkerWessels

13 jan 'VS herziet verwijt valutamanipulatie China'

13 jan Flow Traders nomineert nieuwe risicodirecteur

13 jan ABN Amro zet spaarrente op nul

Analistenadvies luidt:

Alfen: naar €26 van €24 - Berenberg

Randstad: naar €58 van €54 - Citigroup

Royal Dutch Shell: naar buy van hold en naar €33,50 van €30,50 - Berenberg

Royal Dutch Shell: naar 2040p van 216-p - Citigroup

Signify: naar €26 van €27 - Morgan Stanley

De AFM meldt deze shorts en hebben we peak short Takeaway gezien?

De agenda is kort, maar alle punten zijn raak.

08:00 Takeaway.com: trading update

13:00 Blackrock Q4-cijfers

13:00 Citigroup Q4-cijfers

13:00 JPMorgan Chase Q4-cijfers

14:00 Wells Fargo Q4-cijfers

14:30 VS inflatie CPI dec 0,2% MoM

En dan nog even dit

Dit is nog een seen green shoot? Wat heeft Jeroen toch altijd goede en originele grafieken. Chinese export in de lift, hier de cijfers:

The #Shanghai #Freight Index has risen to levels not seen since 2015. 2020 could still see another episode of ‘synchronized’ #GDP growth. pic.twitter.com/GNgB7rSKvq — jeroen blokland (@jsblokland) January 13, 2020

Morgen moet er worden getekend door VS en China:

U.S., Japan, EU to meet on China ahead of Wednesday trade deal signing: USTR https://t.co/gNq91OPDCf pic.twitter.com/AoQjlUJmqU — Reuters (@Reuters) January 14, 2020

Nog meer handel:

China's December soybean imports surge on year as cargoes clear customs https://t.co/sTAyhDW4gZ pic.twitter.com/Ufr9rx5dlx — Reuters (@Reuters) January 14, 2020

Volgens Handelsblatt staan er al met al 400.000 Duitse banen op de tocht met de omschakeling naar elektrisch. Moeten de Duitsers wel hun marktaandeel behouden en ook dat is een risico.

Good Morning from Germany where on the stock mkt almost the entire car industry - once the pride of the country - is overrun by Tesla. After latest rally to $525, Tesla mkt cap now at $94.6bn, twice as big as Daimler or BMW and only $7bn shy of VW. pic.twitter.com/e4NCjFPDBD — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 14, 2020

En Tesla heeft nog altijd een technologische voorsprong:

What? Jefferies has upped #Tesla price target to $600 & $800 in upside scenario as "Million Mile" battery is a game-changer: Launch of "Tesla killers" from Audi to Porsche served to highlight Tesla's continued edge in terms of battery density, powertrain efficiency, connectivity. pic.twitter.com/Z4FQf6igak — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 14, 2020

Weet u dat ook weer:

Nissan says its alliance with Renault is here to stay, even after it was shaken by Ghosn's dramatic escape https://t.co/peJp1NV2SQ — Bloomberg (@business) January 14, 2020

In het westen was dit in de jaren zeventig zo:

Wat, niet in één keer -1% in drie maanden? Eerlijk zeggen bij wie dit niet ergens op het gemoed werkt...

The S&P 500 hasn’t recorded a 1% daily pullback in three months, the longest such streak since October 2018 https://t.co/LjVICiMrNK — WSJ Markets (@WSJmarkets) January 13, 2020

Zo. Gaat. Dat. Op. Wall Street, misbruik wordt keihard gestraft: eis van vijf jaar cel voor een Congreslid die zijn zoon voorkennis gaf (die hoort de eis nog) en die daar zijn voordeel mee deed.

Prosecutors say former Republican congressman Christopher Collins should serve almost five years in federal prison for funneling stock tips to his son https://t.co/mYVteEppAM — Bloomberg (@business) January 13, 2020

Vandaag, ik vrees veel wens- en weinig marktdenken:

EU to unveil financial plan to shift to green economy https://t.co/yXkzRV3Dk0 pic.twitter.com/3kaIpUZdlv — Reuters (@Reuters) January 14, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.