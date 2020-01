TA: Handelsdeal zit in al de koersen

Misschien in Amerika, maar AEX doet het niet beter, want 300 beursdagen bleven wij onder de 600 janken en met paar dagen stijgen boven de 600, geeft niet echt het vertrouwen dat we een inhaalrace aan het maken zijn.

1 dag omhoog, 5 dagen naar beneden.

Als wij vanaf nu 30 dagen elke dag stijgen dan mag je euforie noemen.