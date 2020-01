Tracker Tips: Van XXL naar een S’je?

Bovenstaande titel is voor veel mensen aan de orde zo in het begin van het jaar in de strijd om wat overtollige kerstkilo’s kwijt te raken, maar misschien een beetje te veel van het goede. Alle gekheid op een stokje: het is nu wel een geschikt moment om te kijken naar smallcap-aandelen.

In deze column belicht ik een aantal redenen waarom een belegging in kleinere bedrijven een interessante toevoeging in een aandelenportefeuille kunnen zijn.

Underperformance

Smallcap-aandelen zijn de laatste tijd achtergebleven bij de populaire blue chip-aandelen, die doorgaans in de leidende benchmarks opgenomen zijn. Ik heb als referentie twee trackers van iShares genomen van indexbouwer MSCI.

De volgende grafiek laat zien dat sinds eind april 2018 de iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (isincode: IE00BF4RFH31) het bijna 12% slechter heeft gedaan dan de iShares MSCI Core MSCI World UCITS ETF (isincode: IE00B4L5Y983).

Passieve beleggers hebben in de recente aandelenrally afgelopen jaar zogeheten smallcap-aandelen wellicht een beetje over het hoofd gezien.

Rentestijging

Sinds september vorig jaar zijn de 10-jarige rentes mondiaal weer wat aan het stijgen vanaf het dieptepunt. Historisch gezien doen kleinere bedrijven het beter dan hun grotere evenknie wanneer de rente begint te stijgen.

Smallcaps zijn minder gevoelig voor de rente die ze moeten betalen. Dit komt omdat ze relatief minder geld lenen dan de grote blue chips. Een goed moment om een beleggingsportefeuille te diversifiëren. Volgens insiders vertegenwoordigen smallcaps iets minder dan 10% van de markt. Een gewicht tussen de 5% en 15% zou dan aannemelijk kunnen zijn.

Populisme

Smallcap-aandelen zijn vergeleken met grote multinationals veel minder afhankelijk van de wereldeconomie om te groeien. Als gevolg van het hedendaagse populisme gaan economieën zich meer lokaal richten. Dit is goed voor kleinere bedrijven die het leeuwendeel van hun winsten in de thuismarkt zullen verdienen.

Volgens sceptici zal de handelsoorlog tussen China en de VS bij de ondertekening van de fase 1-overeenkomst niet stoppen. Er bestaan nog geen structurele oplossingen voor bepaalde kernkwesties, zoals Chinese subsidies voor staatsbedrijven.

Ook de grote hoeveelheid landbouwproducten die China zou moeten importeren uit de VS is een knelpunt. De vraag is of de fase 1-deal stand zal houden.